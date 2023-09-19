Воздушная тревога в Одесской области 19 сентября

В Одесской области объявлена ракетная опасность
В Одесской области была объявлена воздушная тревога. Военные сообщают о ракетной опасности.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
"Внимание! Одесская, Николаевская — ракетная опасность!", — говорится в сообщении.
Обновлено 14:26. В мониторинговых сообществах сообщается об активности авиации в море.
Где объявили воздушную тревогу
Обновлено 14:28. Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины. Речь идет об Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Луганской и временно оккупированном Крыму.
Обновлено 14:30. В силах обороны юга Украины сообщают об угрозе применения врагом баллистического вооружения. Граждан призывают немедленно направляться к укрытию.
Новость дополняется.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных бомбоубежищ и 135 противорадиационных укрытий в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.