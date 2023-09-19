Воздушная тревога в Одесской области 19 сентября

Ракеты

В Одесской области была объявлена воздушная тревога. Военные сообщают о ракетной опасности.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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"Внимание! Одесская, Николаевская — ракетная опасность!", — говорится в сообщении.

Сообщение воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Обновлено 14:26. В мониторинговых сообществах сообщается об активности авиации в море.

Сообщение сообщества "Воздушная тревога". Фото: скриншот

Где объявили воздушную тревогу

Обновлено 14:28. Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины. Речь идет об Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Луганской и временно оккупированном Крыму.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Обновлено 14:30. В силах обороны юга Украины сообщают об угрозе применения врагом баллистического вооружения. Граждан призывают немедленно направляться к укрытию.

Сообщение Сил обороны юга Украины. Фото: скриншот

Новость дополняется.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных бомбоубежищ и 135 противорадиационных укрытий в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.