Повітряна тривога в Одеській області 19 вересня

Летить ракета. Фото: google

В Одеській області оголосили повітряну тривогу. Військові повідомляють про ракетну небезпеку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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"Увага! Одеська, Миколаївська – ракетна небезпека!", — йдеться в повідомленні.

Допис повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Оновлено 14:26. В моніторингових спільнотах повідомляють про активність авіації в морі.

Допис спільноти "Повітряна тривога". Фото: скриншот

Де оголосили повітряну тривогу

Оновлено 14:28. Повітряна тривога оголошена в низці областей України. Йдеться про Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Дніпропетровську, Кіровоградську, Полтавську, Харківську, Сумську, Луганську та тимчасово окупований Крим.

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Оновлено 14:30. В силах оборони півдня України повідомляють про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Громадян закликають негайно прямувати до укриття.

Допис Сил оборони півдня України. Фото: скриншот

Оновлено 14:46. Відбій повітряної тривоги.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних бомбосховищ та 135 протирадіаційних укриттів у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста повинні бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, в Чорному морі зменшилась кількість ворожих кораблів. Крім того, всі ракетоносії заведені до пунктів базування. Втім, не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже щоб збільшити кількість носіїв "Калібрів", ворогові необхідно лише 2-3 години. Також бойові пуски окупанти можуть здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя.