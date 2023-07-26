В Одесской области объявили ракетную опасность

Пуск ракет. Фото: google.

В Одесской области вторично за утро объявили воздушную тревогу. Сообщается о ракетной опасности.

Об этом сообщают воздушные силы Украины.

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Сообщение Воздушных сил Украины. Фото: скриншот

Где объявили воздушную тревогу

Обновлено 13:04. Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины. Речь идет об Одесской, Запорожской, Донецкой, Луганской и временно оккупированном Крыму.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Обновлено 13:06. В мониторинговых сообществах сообщается об опасности в некоторых населенных пунктах Одесчины. В частности, речь идет об Измаиле и Вилково.

Сообщение сообщества "Воздушная тревога". Фото: скриншот

Обновлено 13:10. В соцсетях сообщают, что оккупанты атаковали со стратегических бомбардировщиков Су-35 остров Змеиный. Авиация уже уходит в Крым.

Сообщение сообщества "Воздушная тревога". Фото: скриншот

Обновлено 13:15. Отбой воздушной тревоги

Напомним, в Черном море увеличилось количество вражеских кораблей. На боевое дежурство вывели подводный ракетоноситель. Выявление пусков ракет с него очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны. Поэтому при тревоге необходимо действовать быстро и оперативно.