В Одеській області оголосили ракетну небезпеку

Пуск ракет. Фото: google.

В Одеській області вдруге за ранок оголосили повітряну тривогу. Повідомляється про ракетну небезпеку.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

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Допис Повітряних сил України. Фото: скриншот

Де оголосили повітряну тривогу

Оновлено 13:04. Повітряна тривога оголошена в чотирьох областях України. Мова йде про Одеську, Запорізьку, Донецьку, Луганську та тимчасово окупований Крим.

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Оновлено 13:06. В моніторингових спільнотах повідомляють про небезпеку у деяких населених пунктах Одещини. Зокрема мова йде про Ізмаїл та Вилкове.

Допис спільноти "Повітряна тривога". Фото: скриншот

Оновлено 13:10. В соцмережах повідомляють, що окупанти атакували із стратегічних бомбардувальників Су-35 острів Зміїний. Авіація вже відходить в Крим.

Допис спільноти "Повітряна тривога". Фото: скриншот

Оновлено 13:15. Відбій повітряної тривоги

Нагадаємо, в Чорному морі збільшилась кількість ворожих кораблів. На бойове чергування вивели підводний ракетоносій. Виявлення пусків ракет із нього дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги необхідно діяти швидко й оперативно.