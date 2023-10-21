В Одесской области стало больше классов безопасности
В Одесской области открыли уже более двухсот классов безопасности. В частности, на этой неделе новые пространства безопасности появились в Белгород-Днестровском, Подольском и Одесском районах.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Одесской области.
"На Одесчине продолжается открытие "Классов безопасности". Сейчас их уже 279. Пространства появились в Белгород-Днестровском, Подольском и Одесском районах", — говорится в сообщении.
Каждый из "Классов безопасности", для лучшего усвоения учащимися знаний по правилам безопасности жизнедеятельности, разделен на тематические зоны по опасности разного характера. Также они оборудованы полиграфической продукцией, стендами, макетами и другими учебными средствами для обеспечения интересного и игрового процесса для учащихся.
Напомним, Одесса получила мобильный класс безопасности. Инновационное учебное пространство специально создано для того, чтобы обеспечить молодых жителей области знаниями, которые сохранят их жизнь и сделают их детство безопасным и счастливым. Он оснащен стендом с предметами, которые чаще всего становятся причинами пожара, огнетушителями, а также макетами взрывных устройств.
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