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В Одесской области стало больше классов безопасности

21 октября 2023 16:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одесской области стало больше классов безопасности
Дети слушают лекцию спасателей. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области открыли уже более двухсот классов безопасности. В частности, на этой неделе новые пространства безопасности появились в Белгород-Днестровском, Подольском и Одесском районах.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Одесской области.

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"На Одесчине продолжается открытие "Классов безопасности". Сейчас их уже 279. Пространства появились в Белгород-Днестровском, Подольском и Одесском районах", — говорится в сообщении.

"Класс безопасности" в Одесской области. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области
Дети слушают лекцию спасателей. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

Каждый из "Классов безопасности", для лучшего усвоения учащимися знаний по правилам безопасности жизнедеятельности, разделен на тематические зоны по опасности разного характера. Также они оборудованы полиграфической продукцией, стендами, макетами и другими учебными средствами для обеспечения интересного и игрового процесса для учащихся.

Напомним, Одесса получила мобильный класс безопасности. Инновационное учебное пространство специально создано для того, чтобы обеспечить молодых жителей области знаниями, которые сохранят их жизнь и сделают их детство безопасным и счастливым. Он оснащен стендом с предметами, которые чаще всего становятся причинами пожара, огнетушителями, а также макетами взрывных устройств.

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