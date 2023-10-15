Мобільний клас безпеки вже на Одещині: чому будуть вчити

Мобільний клас безпеки. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Одещина отримала мобільний клас безпеки. Інноваційний навчальний простір спеціально створений для того, щоб забезпечити наймолодших мешканців області знаннями, які збережуть їхнє життя та зроблять їхнє дитинство безпечним та щасливим.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Одеській області.

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Мобільний клас обладнаний стендом з предметами, які найчастіше стають причинами пожежі, вогнегасниками, а також макетами вибухових пристроїв.

"А ще у комплекті йде смуга перешкод, де дітки зможуть потренуватись ліквідовувати пожежу, в’язати рятувальні вузли та просто цікаво та весело провести час!" — йдеться у повідомленні.

Мобільний клас безпеки. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Унікальні можливості мобільного класу безпеки дозволять дітям потренуватися у ліквідації пожежі та навчитися в'язати рятувальні вузли.

Зазначимо, що Україні передали 15 мобільних класів безпеки від ЮНІСЕФ. Це спеціально обладнані транспортні засоби, у яких будуть інформувати та навчати населення, особливо дітей, на деокупованих і прифронтових територіях. Ініціатива спрямована на підвищення обізнаності населення щодо мінних та інших загроз сьогодення.

Нагадаємо, на Одещині спостерігається різке зменшення кількості усиновлень дітей. За період січень-серпень 2023 року область опустилася на 8-е місце в Україні за кількістю прийнятих дітей у нові родини. До цього наш регіон був беззаперечним лідером трьох останніх років.