Мобильный класс безопасности уже в Одесской области: чему будут учить

Мобильный класс безопасности. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

Одесчина получила мобильный класс безопасности. Инновационное учебное пространство специально создано для того, чтобы обеспечить молодых жителей области знаниями, которые сохранят жизнь и сделают их детство безопасным и счастливым.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Одесской области.

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Мобильный класс оборудован стендом с предметами, которые чаще всего становятся причинами пожара, огнетушителями, а также макетами взрывных устройств.

"А еще в комплекте идет полоса препятствий, где дети смогут потренироваться ликвидировать пожар, вязать спасательные узлы и просто интересно и весело провести время!" — говорится в сообщении.

Мобильный класс безопасности. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

Уникальные возможности мобильного класса безопасности позволят детям потренироваться в ликвидации пожара и научиться вязать спасательные узлы.

Отметим, что Украине было передано 15 мобильных классов безопасности от ЮНИСЕФ. Это специально оборудованные транспортные средства, в которых будут информировать и обучать население, особенно детей, на оккупированных и прифронтовых территориях. Инициатива направлена на повышение осведомленности населения о минных и других угрозах сегодняшнего дня.

Напомним, в Одесской области наблюдается резкое уменьшение количества усыновлений детей. За период январь-август 2023 года область опустилась на 8-е место в Украине по количеству принятых детей в новые семьи. До этого наш регион был безоговорочным лидером трех последних лет.