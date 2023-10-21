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В Одеській області побільшало класів безпеки

21 жовтня 2023 16:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одеській області побільшало класів безпеки
Діти слухають лекцію рятувальників. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На Одещині відкрили уже понад двісті класів безпеки. Зокрема, на цьому тижні нові безпекові простори зʼявилися в Білгород-Дністровському, Подільському та Одеському районах.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Одеській області

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"На Одещині продовжується відкриття "Класів безпеки". Нині їх вже 279. Простори зʼявилися в Білгород-Дністровському, Подільському та Одеському районах", — йдеться у повідомленні.

"Клас безпеки" на Одещині. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області
Діти слухають лекцію рятувальників. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Кожен з "Класів безпеки" поділений на тематичні зони щодо небезпек різного характеру для кращого засвоєння знань учнями щодо правил безпеки життєдіяльності. Також вони обладнані поліграфічною продукцією, стендами, макетами та іншими навчальними засобами, щоб забезпечити цікавий та ігровий процес для учнів.

Нагадаємо, Одещина отримала мобільний клас безпеки. Інноваційний навчальний простір спеціально створений для того, щоб забезпечити наймолодших мешканців області знаннями, які збережуть їхнє життя та зроблять їхнє дитинство безпечним та щасливим. Він обладнаний стендом з предметами, які найчастіше стають причинами пожежі, вогнегасниками, а також макетами вибухових пристроїв.
 

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