Воздушная тревога в Одесской области 24 сентября

Ракета

В Одесской области объявлена воздушная тревога. В мониторинговых каналах сообщается об активности вражеской авиации в море.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Одесская область — ракетная опасность!", — говорится в сообщении.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

В мониторинговых каналах сообщается об активности вражеской тактической авиации над Черным морем. Граждан призывают не пренебрегать безопасностью и пройти в укрытие.

Сообщение сообщества "Воздушная тревога". Фото: скриншот

Обновлено 13:16. В Воздушных силах сообщили об отбое ракетной угрозы.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в Черном море уменьшилось количество вражеских кораблей. Впрочем, враг держит на боевом дежурстве снаряженный ракетоноситель.

Кроме того, враг продолжает разведывательную деятельность в акватории Черного моря. Кроме того, оккупанты не прекращают обстрелы острова Змеиный.