Воздушная тревога в Одесской области 24 сентября

В Одесской области воздушная тревога: объявлена ракетная опасность
В Одесской области объявлена воздушная тревога. В мониторинговых каналах сообщается об активности вражеской авиации в море.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
"Одесская область — ракетная опасность!", — говорится в сообщении.
В мониторинговых каналах сообщается об активности вражеской тактической авиации над Черным морем. Граждан призывают не пренебрегать безопасностью и пройти в укрытие.
Обновлено 13:16. В Воздушных силах сообщили об отбое ракетной угрозы.
Напомним, в Черном море уменьшилось количество вражеских кораблей. Впрочем, враг держит на боевом дежурстве снаряженный ракетоноситель.
Кроме того, враг продолжает разведывательную деятельность в акватории Черного моря. Кроме того, оккупанты не прекращают обстрелы острова Змеиный.