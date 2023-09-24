Повітряна тривога в Одеській області 24 вересня

Ворожа авіація. Фото: google

В Одеській області оголошено повітряну тривогу. В моніторингових каналах повідомляють про активність ворожої авіації в морі.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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"Одеська область — ракетна небезпека!", — йдеться в повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

В моніторингових каналах повідомляють про активність ворожої тактичної авіації над Чорним морем. Громадян закликають не нехтувати безпекою та пройти в укриття.

Допис спільноти "Повітряна тривога". Фото: скриншот

Оновлено 13:16. В Повітряних силах повідомили про відбій ракетної загрози.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Оновлено 13:53. В Одеській області оголошено повітряну тривогу.

Оновлено 14:15. Відбій ракетної небезпеки на Півдні.

Нагадаємо, у Чорному морі зменшилась кількість ворожих кораблів. Втім, ворог тримає на бойовому чергуванні споряджений ракетоносій.

Крім того, ворог продовжує розвідувальну діяльність в акваторії Чорного моря. Крім того, окупанти не припиняють обстріли острова Зміїний.