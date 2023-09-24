Повітряна тривога в Одеській області 24 вересня

В Одеській області повітряна тривога: оголошено ракетну небезпеку
В Одеській області оголошено повітряну тривогу. В моніторингових каналах повідомляють про активність ворожої авіації в морі.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"Одеська область — ракетна небезпека!", — йдеться в повідомленні.
В моніторингових каналах повідомляють про активність ворожої тактичної авіації над Чорним морем. Громадян закликають не нехтувати безпекою та пройти в укриття.
Оновлено 13:16. В Повітряних силах повідомили про відбій ракетної загрози.
Оновлено 13:53. В Одеській області оголошено повітряну тривогу.
Оновлено 14:15. Відбій ракетної небезпеки на Півдні.
Нагадаємо, у Чорному морі зменшилась кількість ворожих кораблів. Втім, ворог тримає на бойовому чергуванні споряджений ракетоносій.
Крім того, ворог продовжує розвідувальну діяльність в акваторії Чорного моря. Крім того, окупанти не припиняють обстріли острова Зміїний.