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В Одеській області повітряна тривога: оголошено ракетну небезпеку

24 вересня 2023 13:12
оновлено: 14:15
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Повітряна тривога в Одеській області 24 вересня
Ворожа авіація. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одеській області оголошено повітряну тривогу. В моніторингових каналах повідомляють про активність ворожої авіації в морі. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 

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"Одеська область — ракетна небезпека!", — йдеться в повідомленні. 

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

В моніторингових каналах повідомляють про активність ворожої тактичної авіації над Чорним морем. Громадян закликають не нехтувати безпекою та пройти в укриття. 

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот
Допис спільноти "Повітряна тривога". Фото: скриншот

Оновлено 13:16. В Повітряних силах повідомили про відбій ракетної загрози. 

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Оновлено 13:53. В Одеській області оголошено повітряну тривогу. 

Оновлено 14:15. Відбій ракетної небезпеки на Півдні.

Нагадаємо, у Чорному морі зменшилась кількість ворожих кораблів. Втім, ворог тримає на бойовому чергуванні споряджений ракетоносій. 

Крім того, ворог продовжує розвідувальну діяльність в акваторії Чорного моря. Крім того, окупанти не припиняють обстріли острова Зміїний. 

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