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В Одесской области раздался взрыв

22 марта 2024 18:18
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одесской области раздался взрыв
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Взрывы в Одессе и области сейчас 22 марта слышали жители региона. В настоящее время объявлена воздушная тревога, связанная с угрозой применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

В Одессе раздались взрывы 22 марта

В Украине объявлена воздушная тревога в южных и восточных областях. Жители Одессы и региона сообщили, что в городе прогремели первые взрывы.

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Уведомление о взрыве. Фото: скриншот

Тем временем в Одесской области продолжается воздушная тревога . Угроза связана с применением баллистического вооружения.

В Одесской области раздался взрыв - фото 3
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что воздушная тревога объявлена в Одессе и области сегодня, 22 марта. Угроза связана с применением баллистики из Крыма.

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