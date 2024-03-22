В Одесской области раздался взрыв
22 марта 2024 18:18
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: росСМИ
Взрывы в Одессе и области сейчас 22 марта слышали жители региона. В настоящее время объявлена воздушная тревога, связанная с угрозой применения баллистического вооружения.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
В Одессе раздались взрывы 22 марта
В Украине объявлена воздушная тревога в южных и восточных областях. Жители Одессы и региона сообщили, что в городе прогремели первые взрывы.
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Тем временем в Одесской области продолжается воздушная тревога . Угроза связана с применением баллистического вооружения.
Напомним, что воздушная тревога объявлена в Одессе и области сегодня, 22 марта. Угроза связана с применением баллистики из Крыма.
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