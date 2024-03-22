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В Одеській області пролунав вибух

22 березня 2024 18:18
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одеській області пролунав вибух
Вибух у місті. Ілюстративне фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Вибухи в Одесі та області зараз, 22 березня, чули жителі регіону. Наразі оголошена повітряна тривога, яка пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

В Одесі пролунали вибухи 22 березня

В Україні оголошено повітряну тривогу у південних та східних областях. Жителі Одеси та регіону повідомили, що в місті пролунали перші вибухи. 
 

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Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

Тим часом в Одеській області продовжується повітряна тривога. Загроза пов'язана із застосуванням балістичного озброєння.
 

В Одеській області пролунав вибух - фото 3
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що повітряна тривога оголошена в Одесі та область сьогодні, 22 березня. Загроза пов'язана із застосуванням балістики з Криму. 

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