В Одеській області пролунав вибух
22 березня 2024 18:18
Вибух у місті. Ілюстративне фото: росЗМІ
Вибухи в Одесі та області зараз, 22 березня, чули жителі регіону. Наразі оголошена повітряна тривога, яка пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляють користувачі соцмереж.
В Одесі пролунали вибухи 22 березня
В Україні оголошено повітряну тривогу у південних та східних областях. Жителі Одеси та регіону повідомили, що в місті пролунали перші вибухи.
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Тим часом в Одеській області продовжується повітряна тривога. Загроза пов'язана із застосуванням балістичного озброєння.
Нагадаємо, що повітряна тривога оголошена в Одесі та область сьогодні, 22 березня. Загроза пов'язана із застосуванням балістики з Криму.
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