В Одеській області пролунав вибух

Вибух у місті. Ілюстративне фото: росЗМІ

Вибухи в Одесі та області зараз, 22 березня, чули жителі регіону. Наразі оголошена повітряна тривога, яка пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння.



Про це повідомляють користувачі соцмереж.

В Одесі пролунали вибухи 22 березня

В Україні оголошено повітряну тривогу у південних та східних областях. Жителі Одеси та регіону повідомили, що в місті пролунали перші вибухи.



Читайте також:

Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

Тим часом в Одеській області продовжується повітряна тривога. Загроза пов'язана із застосуванням балістичного озброєння.



Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що повітряна тривога оголошена в Одесі та область сьогодні, 22 березня. Загроза пов'язана із застосуванням балістики з Криму.