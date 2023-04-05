В Одесской области произошел взрыв газа: последствия разрушений в фото

Пострадавшего госпитализировали

Спасательные службы получили звонок от представителя правоохранительных органов о взрыве газового баллона по улице Одесской в Белгород-Днестровском районе. Когда спасатели прибыли на место происшествия, они обнаружили, что из-за взрыва газовоздушной смеси в частном одноэтажном доме произошло немалое разрушение.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

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В результате взрыва было зафиксировано разрушение гаража, жилого дома и летней кухни, общей площадью около 200 м², без дальнейшего горения. За менее чем час работы был завершен поиск пострадавших.

В результате взрыва пострадал хозяин дома, родившегося в 1937 году, с термическими ожогами на 20% поверхности тела (левая верхняя и нижняя конечности). Бригадой скорой медицинской помощи он был госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии до прибытия подразделений ГСЧС.

К ликвидации последствий были привлечены 3 единицы техники и 15 спасателей от ГСЧС Одессы.

Напомним, в Одессе четыре человека отравились природным газом. Едва не привела к трагедии неисправность газовой колонки.

Также в Службу спасения поступило сообщение о разгерметизации газобаллонного оборудования легкового автомобиля. В результате чего произошел взрыв.