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В Одеській області стався вибух газу: наслідки руйнувань в фото

5 квітня 2023 10:45
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Постраждалого госпіталізували
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Рятувальні служби отримали дзвінок від представника правоохоронних органів про вибух газового балона на вулиці Одеській в Білгород-Дністровському районі. Коли рятувальники прибули на місце події, вони виявили, що через вибух газоповітряної суміші в приватному одноповерховому будинку, сталося чимале руйнування. 

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області. 

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Внаслідок вибуху було зафіксовано руйнування гаража, житлового будинку та літньої кухні, загальною площею близько 200 м², без подальшого горіння. За менш ніж годину роботи було завершено пошук постраждалих. 

Внаслідок вибуху постраждав господар будинку, який народився у 1937 році, із термічними опіками на 20% поверхні тіла (ліва верхня та нижня кінцівки). Бригадою швидкої медичної допомоги його було госпіталізовано у медичний заклад у тяжкому стані до прибуття підрозділів ДСНС. 

До ліквідації наслідків було залучено 3 одиниці техніки та 15 рятувальників від ДСНС Одеси.

Нагадаємо, в Одесі четверо людей отруїлися природним газом. Ледь не призвела до трагедії несправність газової колонки.

Також до Служби порятунку надійшло повідомлення про розгерметизацію газобалонного обладнання легкового автомобіля. Внаслідок чого стався вибух.

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