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В Одесской ОВА рассказали об основных экологических проблемах региона

18 апреля 2023 20:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской ОВА рассказали об основных экологических проблемах региона
В Одесской области пересыхают пресные водоемы. Фото: Униан
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Жителям Одесчины рассказали об экологических проблемах региона, влияющих на здоровье населения. Эти факторы относятся к программе социально-экономического и культурного развития области на 2023 год.

Об этом сообщили в Департаменте экологии и природных ресурсов Одесской облгосадминистрации.

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В сообщении говорится об основных факторах торможения развития и экологических направлениях Одесской области, которые нуждаются в модернизации.

Самые проблемные направления

Загрязнение атмосферного воздуха стационарными и передвижными источниками

За последние 5 лет наблюдается увеличение объема выброса загрязняющих веществ, почти 70% из которых вызвано предприятиями снабжения электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом.

Отметим, что концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и почве превышает предельно допустимые уровни в пять-семь раз. Население городов Одесщины подвергается риску развития болезней, связанных с загрязнением воздуха. Такое положение формируется в результате следующих составляющих:

  • значительный рост количества автотранспорта;
  • неудовлетворительное техническое состояние авто из-за его значительного возраста;
  • низкое качество горючего;
  • отсутствие оптимальных транспортных развязок (транзитный транспорт проходит через города, что значительно увеличивает их загазованность);
  • наличие на территории области большого количества АЗС, предназначенных для заправки бензином и дизельным топливом.

Износ дорог местного значения

Около 90% автодорог Одесской области находятся в неудовлетворительном состоянии.

Загрязнение и засор окружающей среды бытовыми отходами

Мусорные свалки в Одесской области не соответствуют нормам экологической безопасности и требуют реконструкции в соответствии с нормативно-правовыми актами. Сортировочных линий и других технологий переработки твердых бытовых отходов в регионе нет.

Торможение туристической отрасли

Это происходит из-за недостаточного уровня развития туристической инфраструктуры, несоответствующего состояния многих объектов туристического показа, историко-культурных памятников и музеев сдерживает рост туристических посещений региона и создание новых маршрутов. А также основой проблемы в этой области является недостаточная обеспеченность профессиональными кадрами в области туризма.

Основные факторы торможения

Износ сетей и технического оборудования

Значительная часть водопроводно-канализационных сооружений Одесчины (насосных станций и агрегатов, очистных сооружений и водоканализационных сетей) отработала нормативный срок эксплуатации, что приводит к повышенным затратам электрической энергии и увеличению себестоимости перекачки воды и стоков. Общая протяженность водопроводных сетей области составляет 9,13 тыс. км, из которых в изношенном и аварийном состоянии около 39 процентов их общей длины. Протяженность канализационных сетей достигает 1,88 тыс. км, из которых нуждаются в реконструкции более 45% их протяженности.

Неудовлетворительное состояние очистных сооружений

Они нуждаются в ремонте или реконструкции. В некоторых населенных пунктах Одесского региона отсутствует водоотвод и очистные сооружения.

Отсутствие собственных энергогенерирующих мощностей

Одесская область энергодефицитна: 91% электроэнергии импортируется преимущественно из Днестровской ГЭС. Остальная электрическая энергия поступает от солнечных электростанций области и ТЭЦ. Среди городов крупнейшим потребителем электричества является Одесса, среди районов — Одесский. Также южные районы Одесской области, а именно опорная подстанция "Арциз", подключена от Молдавской ГРЭС и не привязана к магистральным сетям ОЭС Украины.

Напомним, что экологи бьют тревогу, потому что климатический прогноз на 2023 год неутешителен. Скорее всего, лиман будет страдать от нехватки воды, а механизмы, которые помогли бы преодолеть эту проблему, из-за отсутствия финансирования, не запущены.

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