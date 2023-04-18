В Одеській ОВА розповіли про основні екологічні проблеми регіону

На Одещині пересихають прісні водойми. Фото: Уніан

Мешканцям Одещини розповіли про екологічні проблеми регіону, які впливають на здоров'я населення. Ці фактори стосуються програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2023 рік.

Про це повідомили в Департаменті екології та природніх ресурсів Одеської обласної державної адміністрації.

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У повідомленні йдеться про основні фактори гальмування розвитку та екологічні напрямки Одеської області, які потребують модернізації.

Найпроблемніші напрямки

Забруднення атмосферного повітря стаціонарними і пересувними джерелами

За останні 5 років спостерігається збільшення обсягу викиду забруднюючих речовин, майже 70% з яких спричинено підприємствами постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

Зазначимо, що концентрація забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та на ґрунті перевищує граничнодопустимі рівні у п’ять-сім разів. Населення міст Одещини зазнає ризику розвитку хвороб, пов’язаних із забрудненням повітря. Таке становище формується у результаті наступних складових:

значне зростання кількості автотранспорту;

незадовільний технічний стан авто через його значний вік;

низька якість пального;

відсутність оптимальних транспортних розв’язок (транзитний транспорт проходить через міста, що значно збільшує їх загазованість);

наявність на території області великої кількості АЗС, призначених для заправлення бензином та дизельним паливом).

Зношеність доріг місцевого значення

Близько 90% автодоріг Одеської області перебувають у незадовільному стані.

Забруднення і засмічення навколишнього середовища побутовими відходами

Сміттєзвалища на Одещині не відповідають нормам екологічної безпеки та потребують реконструкції відповідно до нормативно-правових актів. Сортувальних ліній та інших технологій з перероблення твердих побутових відходів в регіоні немає.

Гальмування туристичної галузі

Це відбувається через недостатній рівень розвитку туристичної інфраструктури, невідповідний стан багатьох об’єктів туристичного показу, історико-культурних пам’яток та музеїв стримує зростання туристичних відвідувань регіону та створення нових маршрутів. А також основою проблемою в цій галузі є недостатня забезпеченість професійними кадрами в галузі туризму.

Основні фактори гальмування

Зношеність мереж та технічного устаткування

Значна частина водопровідно-каналізаційних споруд Одещини (помпових станцій та агрегатів, очисних споруд та водоканалізаційних мереж) відпрацювала нормативний строк експлуатації, що призводить до підвищених витрат електричної енергії та збільшення собівартості перекачування води і стоків. Загальна протяжність водопровідних мереж області становить 9,13 тис. км, з яких у зношеному та аварійному стані перебуває близько 39 відсотків їх загальної довжини. Довжина каналізаційних мереж сягає 1,88 тис. км, з яких потребують реконструкції понад 45% їх протяжності.

Незадовільний стан очисних споруд

Вони потребують ремонту або реконструкції. В деяких населених пунктах Одеського регіону взагалі відсутнє водовідведення та очисні споруди.

Відсутність власних енергогенеруючих потужностей

Одеська область є енергодефіцитною: 91% електроенергії імпортується переважно із Дністровської ГЕС. Решта електричної енергії надходить від сонячних електростанцій області та ТЕЦ. Серед міст найбільшим споживачем електрики є Одеса, серед районів – Одеський. Також південні райони Одещини, а саме опорна підстанція "Арциз", підключена від Молдовської ДРЕС та не прив’язана до магістральних мереж ОЕС України.

Нагадаємо, що екологи б’ють на сполох, бо кліматичний прогноз на 2023 рік невтішний. Найімовірніше, що лиман буде потерпати від нестачі води, а механізми, які б допомогли подолати цю проблему, через відсутність фінансування, не запущені.