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Одесские аптеки оштрафуют за торговлю водой по завышенным ценам

26 апреля 2023 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В одесских аптеках продают воду по завышенной цене
Очищенная питьевая вода в бутылке. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесских аптеках продается минеральная вода по завышенной цене. Негазированная вода входит в список социально значимых товаров, поэтому розничная цена не должна быть увеличена.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области.

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По заявлению ведомства, к ним обратились потребители с просьбой провести внеплановые проверки в аптеках города.

Что обнаружили

Госпродпотребслужба узнала, что при реализации минеральной негазированной воды розничные цены росли более чем на 5% при отсутствии декларирования изменения розничных цен. Это нарушение законодательства Украины "О мерах по стабилизации цен на товары, имеющие существенную социальную значимость, товары противоэпидемического назначения".

Стоимость воды в аптеках города

Как изменялась цена на воду с 2020 года, когда были задекларированы розничные цены на социально значимые продукты:

  • вода "Моршинская" минеральная негазированная 1,5 л — с 12,46 грн до 17,27 грн или на 38,6%;
  • вода "Моршинская" минеральная негазированная 0,75 л — с 9,90 грн до 21,90 грн или на 121,2%;
  • вода "Моршинская" минеральная негазированная 0,5 л — с 8,75 грн до 13,30 грн или на 52% без осуществления декларирования изменения розничных цен.

Уже применены административно-хозяйственные санкции в отношении лиц, которые завышали цены без декларирования.

Напомним, сегодня планируется отключение воды в Киевском, Малиновском и Приморском районах. Это связано с проведением ремонтных работ.

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