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Одеські аптеки оштрафують за торгівлю водою за завищеними цінами

26 квітня 2023 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В одеських аптеках продають воду за завищеною ціною
Очищена питна вода у пляшці. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеських аптеках продають мінеральну воду за завищеною ціною. Негазована вода входить до переліку соціально значущих товарів, тому роздрібна ціна не має бути збільшеною.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області.

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За заявою відомства, до них звернулися споживачі з проханням повести позапланові перевірки в аптеках міста. 

Що виявили

Держпродспоживслужба дізналася, що при реалізації мінеральної негазованої води роздрібні ціни зростали більш ніж на 5% за відсутності декларування зміни роздрібних цін. Це є порушенням законодавства України "Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення".

Вартість води в аптеках міста

Як змінювалася ціна на воду з 2020 року, коли було задекларовано роздрібні ціни на соціально значущі продукти:

  • вода "Моршинська" мінеральна негазована 1,5 л — з 12,46 грн до 17,27 грн або на 38,6 %;
  • вода "Моршинська" мінеральна негазована 0,75 л — з 9,90 грн до 21,90 грн або на 121,2 %;
  • вода "Моршинська" мінеральна негазована 0,5 л — з 8,75 грн до 13,30 грн або на 52 % без здійснення декларування зміни роздрібних цін.

Наразі вже застосовані адміністративно-господарські санкції щодо осіб, які завищували ціни без декларування. 

Нагадаємо, що сьогодні планується відключення води у Київському, Малиновському та Приморському районах. Це пов’язано із проведенням ремонтних робіт.

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