В одесских магазинах могут продавать опасное мясо: что нужно знать

Продукт срочно следует изъять из продажи

В Одессе может появиться в продаже опасное куриное мясо. Его в Украину экспортировали из Польши. В нем была обнаружена сальмонелла.

Об этом сообщили в Главном управлении госпродпотребслужбы в Одесской области.

Операторов рынка просят сообщать Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области (г. Одесса, ул. 7-я Пересыпская, 6; тел. +380487161301), если будут обнаружены такие продукты в обращении.

Чем опасна сальмонелла

Сальмонеллез — это болезнь, вызываемая бактериями рода Salmonella. Симптомы могут быть разными — от бессимптомного переноса до тяжелых форм, сопровождающихся повышением температуры тела, слабостью, болями в животе, тошнотой, рвотой и диареей.

Сальмонеллез особенно опасен для людей со слабым иммунитетом, в частности детей и пожилых людей. В тяжелых случаях могут возникнуть осложнения, такие как эндокардит, гнойный менингит, абсцессы печени и остеомиелит. Лучше избегать заражения бактерией Salmonella путем соблюдения правил гигиены и приготовления пищи с соблюдением технологии.

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