В одеських магазинах можуть продавати небезпечне м’ясо: що варто знати
В Одесі може з’явитися у продажу небезпечне куряче м’ясо. Його в Україну експортували з Польщі. В ньому було виявлено сальмонелу.
Про це повідомили в Головному управлінні держпродспоживслужби в Одеській області.
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Операторів ринку просять повідомляти Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області (м. Одеса, вул. 7-а Пересипська, 6; тел. +380487161301), якщо будуть виявлені такі продукти в обігу.
Чим небезпечна сальмонела
Сальмонельоз — це хвороба, що викликається бактеріями роду Salmonella. Симптоми можуть бути різними — від безсимптомного перенесення до важких форм, що супроводжуються підвищенням температури тіла, слабкістю, болями в животі, нудотою, блюванням та діареєю.
Сальмонельоз особливо небезпечний для людей зі слабким імунітетом, зокрема дітей та людей похилого віку. У важких випадках можуть виникнути ускладнення, такі як ендокардит, гнійний менінгіт, абсцеси печінки та остеомієліт. Найкраще уникати зараження бактерією Salmonella шляхом дотримання правил гігієни та приготування їжі з дотриманням технології.
Нагадаємо, сімнадцятирічна дівчина отруїлась дикорослими грибами. Вона вживала мариновані бочкові опеньки, придбані на ринку "Привоз". Поради, як уникнути отруєння грибами, читайте в матеріалі.