В одесских ЦНАПах перенесли записи из-за воздушной тревоги

Записаться на прием можно до 14:00 каждый день

Из-за сегодняшней воздушной тревоги все записи в одесских ЦНАПах будут перенесены на ближайшее время с учетом всех процедур безопасности. О новой дате и времени приема горожан сообщат в телефонном режиме.

Об этом сообщили в Департаменте предоставления административных услуг Одесского городского совета.

Все ЦНАПы работают с понедельника по субботу. Время приема для обращения граждан — с 11:00 до 15:00.

Какие услуги можно получить в ЦНАПе

одновременное оформление паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу;

получение id-карты одновременно со справкой о регистрации места жительства;

выдача справки о взятии на учет внутриперемещенного лица.

Также отметим, что в Одесской области решили расширить сеть ЦНАПов и открыли пять новых отделов. Центры будут предоставлять более 160 видов административных услуг.

Где теперь можно получить услуги

в Лиманском поселковом совете Раздельнянского района;

в Мологовском сельском совете Белгород-Днестровского района;

в Городненском сельсовете Болградского района;

в Дачненском и Великодальницком сельских советах Одесского района.

Добавим, что по всей территории Украины, несмотря на войну, продолжают развиваться во всех направлениях цифровые технологии. Одесская область также не отстает, а даже наоборот на втором месте в рейтинге успеваемости по показателям развития сферы цифровой трансформации среди всех областей Украины.

Как записаться на прием

Выделите ссылку и выберите "зарегистрироваться в очереди";

выберите тип субъекта обращения;

выберите услугу и укажите количество лиц, нуждающихся в предоставлении услуги;

укажите место получения услуги по пяти возможным вариантам;

введите номер телефона и получите SMS для подтверждения;

выберите свободную дату и время приема (свободные даты и часы приема обозначены черным жирным шрифтом);

введите данные в форму регистрации (фамилия, имя, отчество, номер карты налогоплательщика, номер телефона) и нажмите "зарегистрироваться".

Напомним, в последний день рабочей недели по всей территории Украины раздался сигнал воздушной тревоги. Российские оккупационные войска совершили пуски ракет. В воздухе находится вражеская авиация.

Тем временем в Черном море шторм уменьшился до 3-4 баллов, и сразу активизировалась корабельная группировка россии. На боевое дежурство враг вывел ракетоносители.