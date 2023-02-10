В одесских ЦНАПах перенесли записи из-за воздушной тревоги
Из-за сегодняшней воздушной тревоги все записи в одесских ЦНАПах будут перенесены на ближайшее время с учетом всех процедур безопасности. О новой дате и времени приема горожан сообщат в телефонном режиме.
Об этом сообщили в Департаменте предоставления административных услуг Одесского городского совета.
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Все ЦНАПы работают с понедельника по субботу. Время приема для обращения граждан — с 11:00 до 15:00.
Какие услуги можно получить в ЦНАПе
- одновременное оформление паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу;
- получение id-карты одновременно со справкой о регистрации места жительства;
- выдача справки о взятии на учет внутриперемещенного лица.
Также отметим, что в Одесской области решили расширить сеть ЦНАПов и открыли пять новых отделов. Центры будут предоставлять более 160 видов административных услуг.
Где теперь можно получить услуги
- в Лиманском поселковом совете Раздельнянского района;
- в Мологовском сельском совете Белгород-Днестровского района;
- в Городненском сельсовете Болградского района;
- в Дачненском и Великодальницком сельских советах Одесского района.
Добавим, что по всей территории Украины, несмотря на войну, продолжают развиваться во всех направлениях цифровые технологии. Одесская область также не отстает, а даже наоборот на втором месте в рейтинге успеваемости по показателям развития сферы цифровой трансформации среди всех областей Украины.
Как записаться на прием
- Выделите ссылку и выберите "зарегистрироваться в очереди";
- выберите тип субъекта обращения;
- выберите услугу и укажите количество лиц, нуждающихся в предоставлении услуги;
- укажите место получения услуги по пяти возможным вариантам;
- введите номер телефона и получите SMS для подтверждения;
- выберите свободную дату и время приема (свободные даты и часы приема обозначены черным жирным шрифтом);
- введите данные в форму регистрации (фамилия, имя, отчество, номер карты налогоплательщика, номер телефона) и нажмите "зарегистрироваться".
Напомним, в последний день рабочей недели по всей территории Украины раздался сигнал воздушной тревоги. Российские оккупационные войска совершили пуски ракет. В воздухе находится вражеская авиация.
Тем временем в Черном море шторм уменьшился до 3-4 баллов, и сразу активизировалась корабельная группировка россии. На боевое дежурство враг вывел ракетоносители.