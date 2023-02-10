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В одеських ЦНАПах перенесли записи через повітряну тривогу

10 лютого 2023 10:14
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В одеських ЦНАПах перенесли записи через повітряну тривогу
Записатися на прийом можна до 14:00 кожного дня
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Через сьогоднішню повітряну тривогу усі записи в одеських ЦНАПах будуть перенесені  на найближчий час з урахуванням усіх безпекових процедур. Про нову дату та час прийому містян сповістять у телефонному режимі.

Про це повідомили у Департаменті надання адміністративних послуг Одеської міської ради. 

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Усі ЦНАПи працюють з понеділка по суботу. Часи прийому для звернення громадян — з 11:00 до 15:00.

Які послуги можна отримати у ЦНАПі

  • одночасне оформлення паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон;
  • отримання id-картки одночасно з довідкою про реєстрацію місця проживання;
  • видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Також зазначимо, що  в Одеській області вирішили розширити мережу ЦНАПів і відкрили нових п'ять відділів. Центри надаватимуть понад 160 видів адміністративних послуг. 

Де тепер можна отримати послуги 

  • в Лиманській селищній раді Роздільнянського району; 
  • в Мологівській сільській раді Білгород-Дністровського району; 
  • в Городненській сільраді Болградського району;
  • в Дачненській та Великодальницькій сільських радах Одеського району.

Додамо, що по всій території України попри війну продовжують розвиватись у всіх напрямах цифрові технології. Одеська область також не пасе задніх, а навіть навпаки на другому місці в рейтингу успішності за показниками розвитку сфери цифрової трансформації серед усіх областей України. 

Як записатися на прийом

  • Перейдіть за посиланням та оберіть "зареєструватися в черзі";
  • оберіть тип суб’єкта звернення;
  • оберіть послугу та вкажіть кількість осіб, які потребують надання послуги;
  • вкажіть місце отримання послуги із п’яти можливих варіантів;
  • введіть номер телефону та отримайте SMS-код для підтвердження;
  • оберіть вільну дату та час прийому (вільні дати та години прийому позначені чорним жирним шрифтом);
  • введіть дані у форму реєстрації (прізвище, ім’я, по батькові, номер картки платника податків, номер телефону) та натисніть "зареєструватися".

Нагадаємо, в останній день робочого тижня по всій території України пролунав сигнал повітряної тривоги. Російські окупаційні війська здійснили пуски ракет. В повітрі знаходиться ворожа авіація.

Тим часом в Чорному морі шторм зменшився до 3-4 балів, і одразу активізувалося корабельне угруповання рф. На бойове чергування ворог вивів ракетоносії

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