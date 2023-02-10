В одеських ЦНАПах перенесли записи через повітряну тривогу

Записатися на прийом можна до 14:00 кожного дня

Через сьогоднішню повітряну тривогу усі записи в одеських ЦНАПах будуть перенесені на найближчий час з урахуванням усіх безпекових процедур. Про нову дату та час прийому містян сповістять у телефонному режимі.

Про це повідомили у Департаменті надання адміністративних послуг Одеської міської ради.

Усі ЦНАПи працюють з понеділка по суботу. Часи прийому для звернення громадян — з 11:00 до 15:00.

Які послуги можна отримати у ЦНАПі

одночасне оформлення паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон;

отримання id-картки одночасно з довідкою про реєстрацію місця проживання;

видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Також зазначимо, що в Одеській області вирішили розширити мережу ЦНАПів і відкрили нових п'ять відділів. Центри надаватимуть понад 160 видів адміністративних послуг.

Де тепер можна отримати послуги

в Лиманській селищній раді Роздільнянського району;

в Мологівській сільській раді Білгород-Дністровського району;

в Городненській сільраді Болградського району;

в Дачненській та Великодальницькій сільських радах Одеського району.

Додамо, що по всій території України попри війну продовжують розвиватись у всіх напрямах цифрові технології. Одеська область також не пасе задніх, а навіть навпаки на другому місці в рейтингу успішності за показниками розвитку сфери цифрової трансформації серед усіх областей України.

Як записатися на прийом

Перейдіть за посиланням та оберіть "зареєструватися в черзі";

оберіть тип суб’єкта звернення;

оберіть послугу та вкажіть кількість осіб, які потребують надання послуги;

вкажіть місце отримання послуги із п’яти можливих варіантів;

введіть номер телефону та отримайте SMS-код для підтвердження;

оберіть вільну дату та час прийому (вільні дати та години прийому позначені чорним жирним шрифтом);

введіть дані у форму реєстрації (прізвище, ім’я, по батькові, номер картки платника податків, номер телефону) та натисніть "зареєструватися".

Нагадаємо, в останній день робочого тижня по всій території України пролунав сигнал повітряної тривоги. Російські окупаційні війська здійснили пуски ракет. В повітрі знаходиться ворожа авіація.

Тим часом в Чорному морі шторм зменшився до 3-4 балів, і одразу активізувалося корабельне угруповання рф. На бойове чергування ворог вивів ракетоносії.