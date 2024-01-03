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В одесском электротранспорте появился кэшбек за оплату картой — как получить

3 января 2024 16:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В одесском электротранспорте появился кэшбек за оплату картой — как получить
Оплата проезда картой. Фото: Роман Балук
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе была объявлена акция для пассажиров общественного электротранспорта. Горожане смогут получить кешбэк за проезд, оплаченный картой.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Одесгорэлектротранс".

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Как получить кешбэк

  • Зарегистрируйтесь на странице акции или в сообщении, поступившем в Приват24 или на e-mail.
  • Оплачивайте проезд в общественном транспорте картой ПриватБанка через QR-код.

Какое вознаграждение ждет участников акции

Кешбек 50% от стоимости билета за каждую поездку, но не более 250 грн в месяц.

Кто может участвовать в акции

Клиенты с ИНН в возрасте от 18 лет, имеющие любую карту ПриватБанка.

Напомним, в Одессе на первые тестовые рейсы вышел трехсекционный трамвай "Татра", который город получил от Австрии. Он будет курсировать по маршруту №17.

Добавим, в Одессе еще в 2015 году помпезно представили план создания велосипедных маршрутов, которые охватят весь город. Однако первые дорожки стали возникать далеко не сразу. Фактически большинство из них нарисовали в последние годы. Однако и сегодня велосипедные дорожки не везде. Зачастую они не связаны между собой. Насколько безопасно сегодня ездить по одесским дорогам на велосипеде — в материале.

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