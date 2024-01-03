Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В одеському електротранспорті з'явився кешбек за оплату карткою — як отримати arrow

В одеському електротранспорті з'явився кешбек за оплату карткою — як отримати

3 січня 2024 16:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В одеському електротранспорті з'явився кешбек за оплату карткою — як отримати
Оплата проїзду карткою. Фото: Роман Балук
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі оголосили акцію для пасажирів громадського електротранспорту. Містяни зможуть отримати кешбек за проїзд, оплачений карткою.

Про це повідомили у пресслужбі КП "Одесміськелектротранс". 

Читайте також:

Як отримати кешбек

  • Зареєструйтеся на сторінці акції або в повідомленні, що надійшло в Приват24 чи на e-mail.
  • Оплачуйте проїзд у громадському транспорті карткою ПриватБанку через QR-код.

Яка винагорода чекає на учасників акції

Кешбек 50% від вартості квитка за кожну поїздку, але не більше ніж 250 грн на місяць.

Хто може брати участь в акції

Клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають будь-яку картку ПриватБанку.

Нагадаємо, в Одесі на перші тестові рейси вийшов трисекційний трамвай "Татра", який місто отримало від Австрії. Курсуватиме він маршрутом №17. 

Додамо, в Одесі ще у 2015 році помпезно презентували план створення велосипедних маршрутів, які охоплять усе місто. Проте перші доріжки почали виникати далеко не одразу. Фактично більшість із них намалювали останніми роками. Проте і сьогодні велосипедні доріжки є не всюди. Часто вони не пов'язані між собою. Наскільки безпечно сьогодні їздити одеськими дорогами на велосипеді — в матеріалі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі