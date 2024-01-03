В одеському електротранспорті з'явився кешбек за оплату карткою — як отримати
В Одесі оголосили акцію для пасажирів громадського електротранспорту. Містяни зможуть отримати кешбек за проїзд, оплачений карткою.
Про це повідомили у пресслужбі КП "Одесміськелектротранс".
Як отримати кешбек
- Зареєструйтеся на сторінці акції або в повідомленні, що надійшло в Приват24 чи на e-mail.
- Оплачуйте проїзд у громадському транспорті карткою ПриватБанку через QR-код.
Яка винагорода чекає на учасників акції
Кешбек 50% від вартості квитка за кожну поїздку, але не більше ніж 250 грн на місяць.
Хто може брати участь в акції
Клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають будь-яку картку ПриватБанку.
Нагадаємо, в Одесі на перші тестові рейси вийшов трисекційний трамвай "Татра", який місто отримало від Австрії. Курсуватиме він маршрутом №17.
Додамо, в Одесі ще у 2015 році помпезно презентували план створення велосипедних маршрутів, які охоплять усе місто. Проте перші доріжки почали виникати далеко не одразу. Фактично більшість із них намалювали останніми роками. Проте і сьогодні велосипедні доріжки є не всюди. Часто вони не пов'язані між собою. Наскільки безпечно сьогодні їздити одеськими дорогами на велосипеді — в матеріалі.
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