В одеському електротранспорті з'явився кешбек за оплату карткою — як отримати

Оплата проїзду карткою. Фото: Роман Балук

В Одесі оголосили акцію для пасажирів громадського електротранспорту. Містяни зможуть отримати кешбек за проїзд, оплачений карткою.

Про це повідомили у пресслужбі КП "Одесміськелектротранс".

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Як отримати кешбек

Зареєструйтеся на сторінці акції або в повідомленні, що надійшло в Приват24 чи на e-mail.

Оплачуйте проїзд у громадському транспорті карткою ПриватБанку через QR-код.

Яка винагорода чекає на учасників акції

Кешбек 50% від вартості квитка за кожну поїздку, але не більше ніж 250 грн на місяць.

Хто може брати участь в акції

Клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають будь-яку картку ПриватБанку.

Нагадаємо, в Одесі на перші тестові рейси вийшов трисекційний трамвай "Татра", який місто отримало від Австрії. Курсуватиме він маршрутом №17.

Додамо, в Одесі ще у 2015 році помпезно презентували план створення велосипедних маршрутів, які охоплять усе місто. Проте перші доріжки почали виникати далеко не одразу. Фактично більшість із них намалювали останніми роками. Проте і сьогодні велосипедні доріжки є не всюди. Часто вони не пов'язані між собою. Наскільки безпечно сьогодні їздити одеськими дорогами на велосипеді — в матеріалі.