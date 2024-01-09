В Одесском областном центре психического здоровья назначили нового руководителя

Константин Рябухин и Александр Харлов. Фото: ОВА

Сегодня, 9 января, стало известно, что в Одесском областном медицинском центре психического здоровья назначили нового руководителя. Им стал Константин Рябухин, заменивший на должности Оксану Денисенко.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной военной администрации.

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По информации ведомства, нового руководителя коллектива медучреждения представил заместитель председателя Одесской ОВА Александр Харлов. Сейчас он назначен только исполняющим обязанности генерального директора.

"Надеемся на нового руководителя большую ответственность, потому что обеспечение предоставления качественных медицинских услуг на территории Одесчины — наша приоритетная деятельность. Надеемся скоро увидеть прогресс в развитии медучреждения", — заявил заместитель председателя Одесской ОВ Александр Харлов.

Что известно о Константине Рябухине

Магистр в области здравоохранения.

Член ассоциации психиатров Украины.

Автор более 30 научных работ.

Лауреат международных и национальных проектов: "Флагманы современной медицины", "Медицинская элита Украины".

Нарколог.

Скандал в областной психушке

Отметим, что в октябре прошлого года к главе Одесской ОВА Олегу Киперу обратился председатель Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман с требованием провести мониторинг работы медицинского учреждения.

Ранее мы писали, что после ряда скандалов в Одесском областном центре психического здоровья была проведена проверка Департаментом здравоохранения. По результатам которой руководитель Оксана Денисенко написала заявление на увольнение, а документы уже переданы в правоохранительные органы.