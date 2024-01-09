Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одеському обласному центрі психічного здоров’я призначили нового очільника arrow

В Одеському обласному центрі психічного здоров’я призначили нового очільника

9 січня 2024 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одеському обласному центрі психічного здоров’я призначили нового очільника
Костянтин Рябухін та Олександр Харлов. Фото: ОВА
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 9 січня, стало відомо, що в Одеському обласному медичному центрі психічного здоровʼя призначили нового очільника. Ним став Костянтин Рябухін, який замінив на посаді Оксану Денисенко. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної військової адміністрації. 

Читайте також:

За інформацією відомства, нового керівника колективу медзакладу представив заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов. Наразі його призначено лише виконувачем обовʼязки генерального директора.

"Покладаємо на нового керівника велику відповідальність, бо забезпечення надання якісних медичних послуг на території Одещини - наша пріоритетна діяльність. Сподіваємося скоро побачити прогрес у розвитку медзакладу", — заявив заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов. 

Що відомо про Костянтина Рябухіна

  • Магістр у галузі охорони здоров’я.
  • Член асоціації психіатрів України.
  • Автор понад 30 наукових праць.
  • Лауреат міжнародних та національних проєктів: "Флагмани сучасної медицини", "Медична еліта України".
  • Нарколог.

Скандал в обласній психлікарні

Зазначимо, що у жовтні минулого року до голови Одеської ОВА Олега Кіпера звернувся голова Асоціації психіатрів України Семен Глузман з вимогою провести моніторинг роботи медичного закладу. 

Раніше ми писали, що після низки скандалів в Одеському обласному центрі психічного здоров'я було проведено перевірку Департаментом охорони здоров'я. За результатами керівник Оксана Денисенко написала заяву на звільнення, а документи вже передано до правоохоронних органів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

Актуальне по темі