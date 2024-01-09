В Одеському обласному центрі психічного здоров’я призначили нового очільника

Костянтин Рябухін та Олександр Харлов. Фото: ОВА

Сьогодні, 9 січня, стало відомо, що в Одеському обласному медичному центрі психічного здоровʼя призначили нового очільника. Ним став Костянтин Рябухін, який замінив на посаді Оксану Денисенко.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної військової адміністрації.

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За інформацією відомства, нового керівника колективу медзакладу представив заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов. Наразі його призначено лише виконувачем обовʼязки генерального директора.

"Покладаємо на нового керівника велику відповідальність, бо забезпечення надання якісних медичних послуг на території Одещини - наша пріоритетна діяльність. Сподіваємося скоро побачити прогрес у розвитку медзакладу", — заявив заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов.

Що відомо про Костянтина Рябухіна

Магістр у галузі охорони здоров’я.

Член асоціації психіатрів України.

Автор понад 30 наукових праць.

Лауреат міжнародних та національних проєктів: "Флагмани сучасної медицини", "Медична еліта України".

Нарколог.

Скандал в обласній психлікарні

Зазначимо, що у жовтні минулого року до голови Одеської ОВА Олега Кіпера звернувся голова Асоціації психіатрів України Семен Глузман з вимогою провести моніторинг роботи медичного закладу.

Раніше ми писали, що після низки скандалів в Одеському обласному центрі психічного здоров'я було проведено перевірку Департаментом охорони здоров'я. За результатами керівник Оксана Денисенко написала заяву на звільнення, а документи вже передано до правоохоронних органів.