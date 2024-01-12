В Одесском областном ТЦК прокомментировали мобилизацию в общественном транспорте

Военнослужащие выписывают повестки для учета военнообязанных. Фото: Синица Александр/ УНИАН

В Одессе в течение недели идет усиленная мобилизация в общественном транспорте. Военные подчеркивают, что во время военного положения такие действия ТЦК вполне законны.

Об этом сообщили в Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

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По информации ведомства, проверка документов у мужчин в общественном транспорте началась из-за того, что молодые люди призывного возраста не стали на учет, как этого требует военное положение.

"На территории, на которой действует военное положение, военное командование может устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения транспортных средств и проверку документов у лиц, а в случае необходимости проведения осмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан", — говорится в сообщении.

Кроме того, во время действия военного положения любой ТЦК имеет право вызвать лицо для сверки его учетных данных, независимо от места его регистрации и проживания.

Напомним, в течение недели в Одессе продолжаются ежедневные утренние остановки общественного транспорта представителями ТЦК в поиске потенциальных мобилизованных. Горожане начали возмущаться таким действиям военных и вступать с ними в словесные стычки.

Также мы писали, что вчера, 11 января, состоялось закрытое совещание с военным командованием и заседание Согласительного совета по новому законопроекту о мобилизации. По результатам обсуждения в Верховной Раде согласовали некоторые изменения в проекте.