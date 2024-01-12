В Одеському обласному ТЦК прокоментували мобілізацію у громадському транспорті

Військовослужбовці виписують повістки для обліку військовозобов'язаних. Фото: Синиця Олександр/ УНІАН

В Одесі протягом тижня триває посилена мобілізація у громадському транспорті. Військові наголошують, що під час воєнного стану такі дії ТЦК цілком законні.

Про це повідомили в Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

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За інформацією відомства, перевірка документів у чоловіків у громадському транспорті розпочалася через те, що молодики призовного віку не стали на облік, як цього вимагає воєнний стан.

"На території, на якій діє воєнний стан, військове командування може встановлювати особливий режим в’їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів і перевірку документів в осіб, а в разі потреби проведення огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян", — йдеться у повідомленні.

Крім того, під час дії воєнного стану будь-який ТЦК має право викликати особу для звірки її облікових даних, незалежно від місця її реєстрації та проживання.

Нагадаємо, протягом тижня в Одесі тривають щоденні ранкові зупинки громадського транспорту представниками ТЦК у пошуку потенційних мобілізованих. Містяни почали обурюватися таким діям військових та вступати з ними в словесні сутички.

Також ми писали, що вчора, 11 січня, відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради щодо нового законопроєкту про мобілізацію. За результатами обговорення у Верховній Раді погодили деякі зміни у проєкті.