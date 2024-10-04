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В одеському онкодиспансері проводять перевірки — що шукають

4 октября 2024 14:48
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одеський онкодиспансер перевіряють через скарги пацієнтів
Люди виходять з онкодиспансеру. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Національна служба здоров'я України проводить моніторинг Одеського регіонального клінічного протипухлинного центру. Перевірку розпочали через численні скарги пацієнтів. Результати оголосять зовсім скоро.

Про це повідомили у Центрі публічних розслідувань.

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Працівники НСЗУ перевіряють, як онкодиспансер виконує контракти за програмою медичних гарантій. Річ у тім, що до служби поступають численні скарги на те, що лікарні вимагають гроші за безоплатні послуги. Про результати моніторингу розкаже голова НСЗУ Наталія Гусак 11 жовтня, коли приїде до Одеси з робочим візитом. 

Скандали у центрі

Зазначимо, що одеський онкодиспансер неодноразово потрапляв у скандали. Зокрема, минулого року заклад ледь не втратив відділення хіміотерапії та паліативної допомоги. Тоді обласна рада передала один з корпусів медзакладу у приватні руки на 49 років, що сильно обурило людей. Тож рішення скасували. 

Крім того, мали місце конфлікти старого і нового керівництва центру. 

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE нещодавно побували в одеському онкодиспансері та дізналися, що нову у ньому зʼявилося.

Також в Одеській області створили гарячу лінію, щоби приймати скарги пацієнтів на хабарництво у лікарнях.

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