Одеський онкодиспансер перевіряють через скарги пацієнтів

В одеському онкодиспансері проводять перевірки — що шукають
Національна служба здоров'я України проводить моніторинг Одеського регіонального клінічного протипухлинного центру. Перевірку розпочали через численні скарги пацієнтів. Результати оголосять зовсім скоро.
Про це повідомили у Центрі публічних розслідувань.
На що скаржаться пацієнти
Працівники НСЗУ перевіряють, як онкодиспансер виконує контракти за програмою медичних гарантій. Річ у тім, що до служби поступають численні скарги на те, що лікарні вимагають гроші за безоплатні послуги. Про результати моніторингу розкаже голова НСЗУ Наталія Гусак 11 жовтня, коли приїде до Одеси з робочим візитом.
Скандали у центрі
Зазначимо, що одеський онкодиспансер неодноразово потрапляв у скандали. Зокрема, минулого року заклад ледь не втратив відділення хіміотерапії та паліативної допомоги. Тоді обласна рада передала один з корпусів медзакладу у приватні руки на 49 років, що сильно обурило людей. Тож рішення скасували.
Крім того, мали місце конфлікти старого і нового керівництва центру.
Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE нещодавно побували в одеському онкодиспансері та дізналися, що нову у ньому зʼявилося.
Також в Одеській області створили гарячу лінію, щоби приймати скарги пацієнтів на хабарництво у лікарнях.
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