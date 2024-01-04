В Одесском районе восстанавливают поврежденное войной имущество — как получить помощь
В Одесской области продолжают восстанавливать разрушенное врагом жилье. В частности, больше всего ремонтов сейчас происходит по программе "Милосердие в действии".
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесского РВА Александр Гринчак.
"Жители общин, жилье которых пострадало в результате вражеских обстрелов, получили материальную помощь на восстановление жилья", — говорится в сообщении.
Кто уже получил помощь
- Дачненская сельская громада — 26 человек на сумму 545,0 тыс.грн;
- Черноморская поселковая громада — 78 человек на сумму 883,9 тыс. грн;
- Нерубайская сельская громада — 21 человек на сумму 833,0 тыс.грн;
- Черноморская городская громада — 96 человек на сумму 467,5 тыс. грн.
Как получить помощь
- иметь в Государственном реестре вещных прав информацию о праве собственности на жилье;
- открыть счет єВідновлення в банке;
- иметь при себе паспортный документ, РНОКПП, адрес электронной почты, в случае обращения законным представителем (представителем) дополнительно подается документ, удостоверяющий его личность и подтверждающий полномочия.
Напомним, с 27 декабря владельцы поврежденного жилья могут воспользоваться новой возможностью использования жилищных сертификатов в "Дії" для приобретения нового места жительства. Ранее владельцы могли только узнать сумму компенсации и срок ее действия, но отныне эти средства можно использовать для покупки нового жилья.
Также мы писали, что одесситы могут получить от города компенсацию за поврежденное в результате войны недвижимое имущество. Для этого необходимо с полным перечнем документов обратиться в ЦНАП в районе проживания.
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