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В Одесском районе восстанавливают поврежденное войной имущество — как получить помощь

4 января 2024 16:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесском районе восстанавливают поврежденное войной имущество — как получить помощь
Разрушенный дом в Одесском районе. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области продолжают восстанавливать разрушенное врагом жилье. В частности, больше всего ремонтов сейчас происходит по программе "Милосердие в действии".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесского РВА Александр Гринчак.

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"Жители общин, жилье которых пострадало в результате вражеских обстрелов, получили материальную помощь на восстановление жилья", — говорится в сообщении.

Кто уже получил помощь

  • Дачненская сельская громада — 26 человек на сумму 545,0 тыс.грн;
  • Черноморская поселковая громада — 78 человек на сумму 883,9 тыс. грн;
  • Нерубайская сельская громада — 21 человек на сумму 833,0 тыс.грн;
  • Черноморская городская громада — 96 человек на сумму 467,5 тыс. грн.

Как получить помощь

  • иметь в Государственном реестре вещных прав информацию о праве собственности на жилье;
  • открыть счет єВідновлення в банке;
  • иметь при себе паспортный документ, РНОКПП, адрес электронной почты, в случае обращения законным представителем (представителем) дополнительно подается документ, удостоверяющий его личность и подтверждающий полномочия.

Напомним, с 27 декабря владельцы поврежденного жилья могут воспользоваться новой возможностью использования жилищных сертификатов в "Дії" для приобретения нового места жительства. Ранее владельцы могли только узнать сумму компенсации и срок ее действия, но отныне эти средства можно использовать для покупки нового жилья.

Также мы писали, что одесситы могут получить от города компенсацию за поврежденное в результате войны недвижимое имущество. Для этого необходимо с полным перечнем документов обратиться в ЦНАП в районе проживания.

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