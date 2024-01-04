В Одеському районі відновлюють пошкоджене війною майно — як отримати допомогу

Зруйнований будинок в Одеському районі. Фото: Новини.LIVE

В Одеській області продовжують відновлювати зруйноване ворогом житло. Зокрема, найбільше ремонтів наразі відбувається за програмою "Милосердя в дії".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Одеської РВА Олександр Гринчак.

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"Мешканці громад, житло яких постраждало у результаті ворожих обстрілів, отримали матеріальну допомогу на відновлення житла", — йдеться у повідомленні.

Хто вже отримав допомогу

Дачненська сільська громада — 26 осіб на суму 545,0 тис.грн;

Чорноморська селищна громада — 78 осіб на суму 883,9 тис. грн;

Нерубайська сільська громада — 21 особа на суму 833,0 тис.грн;

Чорноморська міська — 96 осіб на суму 467,5 тис.грн.

Як отримати допомогу

Мати в Державному реєстрі речових прав інформацію про право власності на житло;

відкрити рахунок "єВідновлення" в банку;

мати при собі паспортний документ, РНОКПП, адресу електронної пошти, у разі звернення законним представником (представником) додатково подається документ, що посвідчує його особу та підтверджує повноваження.

Нагадаємо, з 27 грудня власники пошкодженого житла можуть скористатися новою можливістю використання житлових сертифікатів у "Дії" для придбання нового місця проживання. Раніше власники могли лише дізнатися про суму компенсації та термін її дії, але відтепер ці кошти можна використати для купівлі нового житла.

Також ми писали, що одесити можуть отримати від міста компенсацію за пошкоджене внаслідок війни нерухоме майно. Для цього необхідно з повним переліком документів звернутися до ЦНАПів у районі проживання.