В одесском цирке провели обучение экстренные службы, по легенде в здании взорвались баллоны с газом — пострадали люди

Спасатели возле здания одесского цирка. Фото: Новини.LIVE

В помещении Одесского государственного цирка произошел взрыв баллона с газом, что привело к пожару и задымлению здания. Экстренная медицинская служба вместе со спасателями прибыли на место чрезвычайной ситуации через десять минут. В результате пожара были обнаружены пострадавшие с оторванными конечностями — легенда совместных учений ГСЧС и медиков.

Об этом с места событий сообщили журналисты Новости.LIVE.

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Операция "Цирк"

Цирк был выбран неслучайно. Ведь он является местом с большим скоплением народа. К сожалению, неоднократно в Одессе происходили чрезвычайные ситуации, где персонал объекта не знал, как себя вести. Бездействие и незнание приводят к негативным последствиям.

"Произошел взрыв неизвестного вещества. Правильно должен был сработать и отреагировать рабочий персонал этого объекта. Вовремя вызвать спасателей, необходимые службы, вовремя понять, что происходит, для того, чтобы предоставить необходимую информацию", — говорит спикер ГСЧС Марина Мартыненко.

Марина Мартыненко об операции "Цирк". Фото: Новини.LIVE

Процесс спасательной операции. Фото: Новини.LIVE

В результате взрыва пострадали десять человек — одесситы, которые пришли на представление. Раненые находятся в разных частях зрительного зала. Ради убедительности на курсантов Одесского государственного университета внутренних дел нанесли грим.

"Мы это сделали для того, чтобы была еще большая имитация настоящей ситуации. На самом деле для того, чтобы наши спасатели и медики учились нормально реагировать на такой вид пострадавших. К сожалению, нам придется такого видеть очень много", — говорит спикер ГСЧС Марина Мартыненко.

В результате взрыва 10 пострадавших. Фото: Новини.LIVE

Всех пострадавших необходимо срочно вынести из задымленного помещения. Уже на улице происходила сортировка пострадавших, таким образом определяется первоочередность оказания помощи.

"В соответствии с правилами медицинской сортировки все пострадавшие различаются на 4 основные группы. Это красные — лица, умирающие здесь и сейчас, то есть имеющие угрожающие жизни кровотечения, они должны быть эвакуированы в первую очередь. Желтые — те, кто не может самостоятельно передвигаться. Зеленые — это те лица, которые не пострадали, с ними была проведена эффективная работа подразделениями психологической помощи. Черный цвет — это люди, у которых нет признаков жизни", — рассказывает председатель национального совета по охране и безопасности Никита Карпенко.

Никита Карпенко об учениях. Фото: Новини.LIVE

Кто участвовал

В учениях принимали участие экстренные службы Одессы. В спасательной операции только от ГСЧС были привлечены около 50 специалистов. Основная нагрузка ложилась именно на них, поскольку здание старое и в случае сильного пожара могло рухнуть.

"Это здание имеет сложную планировку, имеет большую пожарную нагрузку, там только расстояние от манежа до купола цирка — 22 метра. Также этот объект находится возле жилых домов, что тоже может представлять угрозу. Особенно это актуально во время войны", — отмечает руководитель. ГСЧС Украины в Одесской области Денис Платонов.

Денис Платонов о сложности работы в здании цирка. Фото: Новини.LIVE

Курсанты настолько вжились в роль пострадавших, что, казалось, все происходит по-настоящему. Ребята признаются, что на самом деле это лучше не переживать.

"Когда все произошло, понял, что все реально происходит. Я таких эмоций никому не советую испытать. Это страшно", — признается курсант Андрей Морозенко.

Ранения были разной сложности. Фото: Новини.LIVE

Результаты обучения

Экстренные службы с условным взрывом и пожаром в цирке справились через 30 мин, первые подразделения спасателей были на месте уже через 5 мин. В ходе операции удалось спасти девять пострадавших, один человек погиб.

"Я считаю, что было неплохо. Все службы работали скоординировано. Хочу отметить скорый приезд и экстренки, и ГСЧС, и полиции. Работали слаженно, была коммуникация между разными типами служб. Также ГСЧС быстро доносили пострадавших. Медики хорошо распределили зоны для сортировки", — резюмирует заведующая учебно-тренировочным отделением Одесской экстренной медицинской помощи Александра Мисюра.

Врач Александра Мисюра. Фото: Новини.LIVE

"Обучение проведено с оценкой отлично. Спасатели полностью выполнили свои функции по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, поиску пострадавших и оказанию им помощи", — говорит председатель ГСЧС в Одесской области Денис Платонов.

Оказание экстренной медицинской помощи. Фото: Новини.LIVE

Такие полномасштабные учения по привлечению всех экстренных служб проводятся четыре раза в год. Это позволяет не только наладить взаимоотношения, но и получить дополнительные знания, которые пригодятся в сегодняшних условиях, когда российская ракета может прилететь в любой момент.