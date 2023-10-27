В одеському цирку провели навчання екстрені служби, за легендою у будівлі вибухнули балони з газом — постраждали люди

Рятувальники біля будівлі одеського цирку. Фото: Новини.LIVE

В приміщенні Одеського державного цирку стався вибух балона з газом, що призвів до пожежі та задимлення будівлі. Екстрена медична служба разом з рятувальниками прибула на місце надзвичайної ситуації за десять хвилин. Внаслідок пожежі були виявлені постраждалі з відірваними кінцівками — легенда спільних навчань ДСНС та медиків.

Про це з місця подій повідомили журналісти Новини.LIVE.

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Операція "Цирк"

Цирк був обраний невипадково. Адже він є місцем з великим скупченням народу. На жаль, неодноразово в Одесі ставалися надзвичайні ситуації, де персонал об'єкта не знав, як поводитися. Бездіяльність та незнання призводять до негативних наслідків.

"Стався вибух невідомої речовини. Правильно мав спрацювати та відреагувати робочий персонал цього об'єкту. Вчасно викликати рятувальників, необхідні служби, вчасно зрозуміти, що відбувається, для того, щоб надати необхідну інформацію", — каже речниця ДСНС Марина Мартиненко.

Марина Мартиненко про операцію "Цирк". Фото: Новини.LIVE

Процес рятівної операції. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок вибуху постраждали десять осіб — одесити, які прийшли на виставу. Поранені перебувають у різних частинах залу для глядачів. Задля переконливості на курсантів Одеського державного університету внутрішніх справ нанесли грим.

"Ми це зробили для того, щоб була ще більша імітація справжньої ситуації. Насправді для того, щоб наші рятувальники та медики вчилися нормально реагувати на такий вигляд потерпілих. На жаль, нам доведеться такого бачити дуже багато", — каже речниця ДСНС Марина Мартиненко.

Через вибух 10 постраждалих. Фото: Новини.LIVE

Усіх постраждалих необхідно було терміново винести із задимленого приміщення. Вже на вулиці відбувалося сортування постраждалих, таким чином визначається першочерговість надання допомоги.

"Відповідно до правил медичного сортування, усі постраждалі розрізняються на 4 основні групи. Це червоні — особи, які помирають тут і зараз, тобто які мають загрозливі для життя кровотечі, вони мають бути евакуйовані в першу чергу. Жовті — ті, хто не може самостійно пересуватися. Зелені — це ті особи, які не постраждали, з ними було проведено ефективну роботу підрозділами психологічної допомоги. Чорний колір — це люди, у яких немає ознак життя," — розповідає голова національної ради з охорони та безпеки Микита Карпенко.

Микита Карпенко про навчання. Фото: Новини.LIVE

Хто брав участь

У навчаннях брали участь усі екстрені служби Одеси. У рятувальній операції тільки від ДСНС було залучено близько 50 фахівців. Основне навантаження лягало саме на них, оскільки будівля стара і в разі сильної пожежі могла завалитися.

"Ця будівля має складне планування, має велике пожежне навантаження, там тільки відстань від манежу до купола цирку — 22 метри. Також цей об'єкт розташований біля житлових будинків, що теж може нести загрозу. Особливо це актуально під час війни", — зазначає керівник ДСНС України в Одеській області Денис Платонов.

Денис Платонов про складність роботи в будівлі цирку. Фото: Новини.LIVE

Курсанти настільки вжилися в роль постраждалих, що здавалося, все відбувається по-справжньому. Хлопці зізнаються, що насправді таке краще не переживати.

"Коли все відбулося, зрозумів, що все реально відбувається. Я таких емоцій нікому не раджу випробувати. Це страшно", — зізнається курсант Андрій Морозенко.

Поранення були різної складності. Фото: Новини.LIVE

Результати навчання

Екстрені служби з умовним вибухом та пожежею у цирку впоралися за 30 хв, перші підрозділи рятувальників були на місці вже через 5 хв. Під час операції вдалося врятувати 9 постраждалих, одна людина загинула.

"Я вважаю, що було непогано. Всі служби працювали скоординовано. Хочу зазначити швидкий приїзд і екстренки, і ДСНС, і поліції. Працювали злагоджено, була комунікація між різними типами служб. Також ДСНС швидко доносили постраждалих. Медики гарно розподілили зони для сортування", — резюмує завідувачка навчально тренувального відділу Одеської екстреної медичної допомоги Олександр Місюра.

Лікарка Олександра Місюра. Фото: Новини.LIVE

"Навчання проведенні з оцінкою відмінно. Рятувальники повністю виконали свої функції з ліквідації наслідків надзвичайної пригоди та з пошуку постраждалих і надання їм допомоги", — каже голова ДСНС в Одеській області Денис Платонов.

Надання екстреної медичної допомоги. Фото: Новини.LIVE

Такі повномасштабні навчання із залученням усіх екстрених служб проводяться чотири рази на рік. Це дозволяє не тільки налагодити взаємини, а й отримати додаткові знання, які стануть у пригоді в сьогоднішніх умовах, коли російська ракета може прилетіти будь-якої миті.