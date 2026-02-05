Чиновника ГМС в Одессе подозревают в обогащении на 13 млн

Задержание чиновника. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе чиновника Миграционной службы подозревают в незаконном обогащении. Речь идет об активах на более 13 миллионов гривен, происхождение которых не подтверждено. Имущество оформляли на родственников. Часть активов уже конфисковали в доход государства.

Об этом Новини.LIVE узнали с сайта Государственного бюро расследований.

Реклама

Читайте также:

Ложная декларация

Подозрение получил начальник управления миграционного контроля ГУ ГМС Украины в Одесской области. По данным ГБР, стоимость его имущества в разы превышает официальные доходы. Чиновника также уже судят по другому делу — за получение неправомерной выгоды. В июне 2024 года следователи разоблачили его на "заработке" на иностранцах. За 20 тысяч долларов США он вместе с сообщником обещал помочь гражданину Молдовы с миграционными вопросами в Украине.

Чтобы скрыть имущество, чиновник оформлял его на мать. В декларации не указали жилой дом в центре Одессы площадью более 200 квадратных метров, автомобиль Mercedes-Benz G 400 D 2023 года и ряд других объектов. В частности офисное здание, базу отдыха, магазины и земельные участки в Белгороде-Днестровском и Затоке.

Следствие также выяснило, что задекларированные 37 биткоинов на более 57 миллионов гривен, которые якобы принадлежат жене чиновника, фактически не существуют. Общая сумма недостоверных сведений в декларации превышает 83 миллиона гривен.

Как накажут

Суд уже конфисковал элитный Mercedes стоимостью почти 5,7 миллиона гривен. Чиновник находится под стражей. Ему инкриминируют незаконное обогащение, за что грозит до десяти лет заключения.

Напомним, мы сообщали, что мы сообщали, что чиновника КГГА подозревают в ложном декларировании. Также мы писали, что в Одессе назначили главного по борьбе с коррупцией.