Посадовця ДМС в Одесі підозрюють у збагаченні на 13 млн

В Одесі посадовця Міграційної служби підозрюють у незаконному збагаченні. Йдеться про активи на понад 13 мільйонів гривень, походження яких не підтверджене. Майно оформлювали на родичів. Частину активів уже конфіскували в дохід держави.

Хибна декларація

Підозру отримав начальник управління міграційного контролю ГУ ДМС України в Одеській області. За даними ДБР, вартість його майна у рази перевищує офіційні доходи. Посадовця також уже судять в іншій справі — за одержання неправомірної вигоди. У червні 2024 року слідчі викрили його на "заробітку" на іноземцях. За 20 тисяч доларів США він разом зі спільником обіцяв допомогти громадянину Молдови з міграційними питаннями в Україні.

Щоб приховати майно, посадовець оформлював його на матір. У декларації не вказали житловий будинок у центрі Одеси площею понад 200 квадратних метрів, автомобіль Mercedes-Benz G 400 D 2023 року та низку інших об’єктів. Зокрема офісну будівлю, базу відпочинку, магазини та земельні ділянки у Білгороді-Дністровському та Затоці.

Слідство також з’ясувало, що задекларовані 37 біткоїнів на понад 57 мільйонів гривень, які нібито належать дружині посадовця, фактично не існують. Загальна сума недостовірних відомостей у декларації перевищує 83 мільйони гривень.

Як покарають

Суд уже конфіскував елітний Mercedes вартістю майже 5,7 мільйона гривень. Посадовець перебуває під вартою. Йому інкримінують незаконне збагачення, за що загрожує до десяти років ув’язнення.

Нагадаємо, ми повідомляли, що ми повідомляли, що посадовця КМДА підозрюють у неправдивому декларувані. Також ми писали, що в Одесі призначили головного у боротьбі з корупцією.