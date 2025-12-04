Транспорт Одессы изменен из-за обесточивания после атаки

Трамвай на путях. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После ночной атаки по энергетическому объекту в Одессе часть города осталась без света. Авария вызвала масштабные изменения в работе городского транспорта — трамваи остановились. Энергетики работают без остановки, но восстановление требует времени. Пассажиров просят учитывать обновленные схемы движения.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Обесточивание после удара

Враг ночью ударил по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области. Часть города оказалась без электричества: 51 800 семей остались без света, еще 9 500 — переподключили по резервным схемам. Повреждения существенные, поэтому ремонтные бригады работают в усиленном режиме.

Изменения в работе трамваев

Из-за отсутствия электричества остановлен трамвайный маршрут №1. Трамвай №7 курсирует по сокращенному маршруту: "Херсонский сквер — 11-я станция Люстдорфской дороги". Маршрут №20 временно заменен автобусами. Трамвай №10 работает по схеме "Старосенная площадь — ул. И. Рабина". На маршруте №12 остается только одна единица подвижного состава.

Социальные автобусы

Из-за проблем с электротранспортом в городе будут работать социальные маршруты. Их работа продлится до тех пор, пока не решится ситуация с электроснабжением.

Из-за остановки работы трамвая №1 будет курсировать автобус: "Железнодорожный вокзал — ул. 28 Бригады" с интервалом 15-25 минут.

Схема движения (прямое направление): Старосенная пл. — Привокзальная — Пантелеймоновская — Преображенская — Софиевская — спуск Блажка — Пересыпской мост — Черноморского Казачества — Николаевская дорога — просп. Князя Владимира Великого — ул. 28 Бригады.

Обратное направление: просп. Владимира Великого — Николаевская дорога — Атамана Головатого — Пересыпской мост — спуск Блажка — Софиевская — Преображенская — Пантелеймоновская — Водопроводная — Старосенная пл.

Также изменены графики других социальных маршрутов.

"ул. Святослава Рихтера — ул. Дегтярная":

06:45, 08:45, 15:15, 17:15 (с Рихтера)

07:45, 09:45, 16:15, 18:15 (с Дегтярной)

"Тираспольское шоссе — ул. Дегтярная":

07:30, 13:30, 16:00, 18:00 (выезд из Двух Столбов)

Дополнительные рейсы от "Западного кладбища":

08:20, 13:20, 14:50

Обратно с Дегтярной:

08:30К, 14:30К, 17:00, 19:00 (К — рейсы до кладбища).

Напомним, мы сообщали, что ночью оккупанты атаковали Одессу дронами — известно о 7 пострадавших. Также мы писали о том, сколько целей удалось уничтожить силам ПВО этой ночью.