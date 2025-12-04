Видео
В Одессе часть трамваев не ходит — как добраться на работу

В Одессе часть трамваев не ходит — как добраться на работу

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 09:48
Транспорт Одессы изменен из-за обесточивания после атаки
Трамвай на путях. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После ночной атаки по энергетическому объекту в Одессе часть города осталась без света. Авария вызвала масштабные изменения в работе городского транспорта — трамваи остановились. Энергетики работают без остановки, но восстановление требует времени. Пассажиров просят учитывать обновленные схемы движения.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Читайте также:

Обесточивание после удара

Враг ночью ударил по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области. Часть города оказалась без электричества: 51 800 семей остались без света, еще 9 500 — переподключили по резервным схемам. Повреждения существенные, поэтому ремонтные бригады работают в усиленном режиме.

Изменения в работе трамваев

Из-за отсутствия электричества остановлен трамвайный маршрут №1. Трамвай №7 курсирует по сокращенному маршруту: "Херсонский сквер — 11-я станция Люстдорфской дороги". Маршрут №20 временно заменен автобусами. Трамвай №10 работает по схеме "Старосенная площадь — ул. И. Рабина". На маршруте №12 остается только одна единица подвижного состава.

Социальные автобусы

Из-за проблем с электротранспортом в городе будут работать социальные маршруты. Их работа продлится до тех пор, пока не решится ситуация с электроснабжением.

Из-за остановки работы трамвая №1 будет курсировать автобус: "Железнодорожный вокзал — ул. 28 Бригады" с интервалом 15-25 минут.

Схема движения (прямое направление): Старосенная пл. — Привокзальная — Пантелеймоновская — Преображенская — Софиевская — спуск Блажка — Пересыпской мост — Черноморского Казачества — Николаевская дорога — просп. Князя Владимира Великого — ул. 28 Бригады.

Обратное направление: просп. Владимира Великого — Николаевская дорога — Атамана Головатого — Пересыпской мост — спуск Блажка — Софиевская — Преображенская — Пантелеймоновская — Водопроводная — Старосенная пл.

Также изменены графики других социальных маршрутов.

"ул. Святослава Рихтера — ул. Дегтярная":

  • 06:45, 08:45, 15:15, 17:15 (с Рихтера)
  • 07:45, 09:45, 16:15, 18:15 (с Дегтярной)

"Тираспольское шоссе — ул. Дегтярная":

  • 07:30, 13:30, 16:00, 18:00 (выезд из Двух Столбов)

Дополнительные рейсы от "Западного кладбища":

  • 08:20, 13:20, 14:50

Обратно с Дегтярной:

  • 08:30К, 14:30К, 17:00, 19:00 (К — рейсы до кладбища).

Напомним, мы сообщали, что ночью оккупанты атаковали Одессу дронами — известно о 7 пострадавших. Также мы писали о том, сколько целей удалось уничтожить силам ПВО этой ночью.

 

Одесса транспорт Одесская область Новости Одессы общественный транспорт трамвай
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
