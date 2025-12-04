Транспорт Одеси змінено через знеструмлення після атаки

В Одесі частина трамваїв не ходить — як дістатися на роботу
Після нічної атаки по енергетичному об’єкту в Одесі частина міста залишилася без світла. Аварія спричинила масштабні зміни у роботі міського транспорту — трамваї зупинилися. Енергетики працюють без зупинки, але відновлення потребує часу. Пасажирів просять враховувати оновлені схеми руху.
Про це повідомили на офіційному каналі міста.
Знеструмлення після удару
Ворог уночі вдарив по енергетичному об’єкту ДТЕК на Одещині. Частина міста опинилася без електрики: 51 800 родин залишилися без світла, ще 9 500 — перепідключили за резервними схемами. Пошкодження суттєві, тому ремонтні бригади працюють у посиленому режимі.
Зміни у роботі трамваїв
Через відсутність електрики зупинено трамвайний маршрут №1. Трамвай №7 курсує за скороченим маршрутом: "Херсонський сквер — 11-та станція Люстдорфської дороги". Маршрут №20 тимчасово замінено автобусами. Трамвай №10 працює за схемою "Старосінна площа — вул. І. Рабіна". На маршруті №12 залишається лише одна одиниця рухомого складу.
Соціальні автобуси
Через проблеми з електротранспортом у місті працюватимуть соціальні маршрути. Їхня робота триватиме до того часу, поки не вирішиться ситуація з електропостачанням.
Через зупинку роботи трамвая №1 буде курсувати автобус: "Залізничний вокзал — вул. 28 Бригади" з інтервалом 15–25 хвилин.
Схема руху (прямий напрямок): Старосінна пл. — Привокзальна — Пантелеймонівська — Преображенська — Софіївська — узвіз Блажка — Пересипський міст — Чорноморського Козацтва — Миколаївська дорога — просп. Князя Володимира Великого — вул. 28 Бригади.
Зворотний напрямок: просп. Володимира Великого — Миколаївська дорога — Отамана Головатого — Пересипський міст — узвіз Блажка — Софіївська — Преображенська — Пантелеймонівська — Водопровідна — Старосінна пл.
Також змінено графіки інших соціальних маршрутів.
"вул. Святослава Ріхтера — вул. Дігтярна":
- 06:45, 08:45, 15:15, 17:15 (з Ріхтера)
- 07:45, 09:45, 16:15, 18:15 (з Дігтярної)
"Тираспольське шосе – вул. Дігтярна":
- 07:30, 13:30, 16:00, 18:00 (виїзд із Двох Стовпів)
Додаткові рейси від "Західного цвинтаря":
- 08:20, 13:20, 14:50
Зворотно з Дігтярної:
- 08:30К, 14:30К, 17:00, 19:00 (К — рейси до цвинтаря).
