Україна
Головна Одеса В Одесі частина трамваїв не ходить — як дістатися на роботу

В Одесі частина трамваїв не ходить — як дістатися на роботу

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 09:48
Транспорт Одеси змінено через знеструмлення після атаки
Трамвай на коліях. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після нічної атаки по енергетичному об’єкту в Одесі частина міста залишилася без світла. Аварія спричинила масштабні зміни у роботі міського транспорту — трамваї зупинилися. Енергетики працюють без зупинки, але відновлення потребує часу. Пасажирів просять враховувати оновлені схеми руху.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Читайте також:

Знеструмлення після удару

Ворог уночі вдарив по енергетичному об’єкту ДТЕК на Одещині. Частина міста опинилася без електрики: 51 800 родин залишилися без світла, ще 9 500 — перепідключили за резервними схемами. Пошкодження суттєві, тому ремонтні бригади працюють у посиленому режимі.

Зміни у роботі трамваїв

Через відсутність електрики зупинено трамвайний маршрут №1. Трамвай №7 курсує за скороченим маршрутом: "Херсонський сквер — 11-та станція Люстдорфської дороги". Маршрут №20 тимчасово замінено автобусами. Трамвай №10 працює за схемою "Старосінна площа — вул. І. Рабіна". На маршруті №12 залишається лише одна одиниця рухомого складу.

Соціальні автобуси

Через проблеми з електротранспортом у місті працюватимуть соціальні маршрути. Їхня робота триватиме до того часу, поки не вирішиться ситуація з електропостачанням.

Через зупинку роботи трамвая №1 буде курсувати автобус: "Залізничний вокзал — вул. 28 Бригади" з інтервалом 15–25 хвилин.

Схема руху (прямий напрямок): Старосінна пл. — Привокзальна — Пантелеймонівська — Преображенська — Софіївська — узвіз Блажка — Пересипський міст — Чорноморського Козацтва — Миколаївська дорога — просп. Князя Володимира Великого — вул. 28 Бригади.

Зворотний напрямок: просп. Володимира Великого — Миколаївська дорога — Отамана Головатого — Пересипський міст — узвіз Блажка — Софіївська — Преображенська — Пантелеймонівська — Водопровідна — Старосінна пл.

Також змінено графіки інших соціальних маршрутів.

"вул. Святослава Ріхтера — вул. Дігтярна":

  • 06:45, 08:45, 15:15, 17:15 (з Ріхтера)
  • 07:45, 09:45, 16:15, 18:15 (з Дігтярної)

"Тираспольське шосе – вул. Дігтярна":

  • 07:30, 13:30, 16:00, 18:00 (виїзд із Двох Стовпів)

Додаткові рейси від "Західного цвинтаря":

  • 08:20, 13:20, 14:50

Зворотно з Дігтярної:

  • 08:30К, 14:30К, 17:00, 19:00 (К — рейси до цвинтаря).

Нагадаємо, ми повідомляли, що вночі окупанти атакували Одесу дронами — відомо про 7 постраждалих. Також ми писали про те, скільки цілей вдалося знищити силам ППО цієї ночі.

 

Одеса транспорт Одеська область Новини Одеси громадський транспорт трамвай
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
