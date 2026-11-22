Люди гуляют по улицам города. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе планируют создать два индустриальных парка для промышленных и логистических предприятий. Один из них планируется разместить на территории фильтрационных полей вблизи морского порта, другой — в районе Кулиндоровского промышленного узла. Оба проекта были представлены потенциальным инвесторам на международной выставке ReBuild Ukraine 2026 в Варшаве.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на инвестиционный паспорт Одессы за 2026 год и презентацию Одесской громады на ReBuild Ukraine.

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Где планируется создать промышленные парки

По информации Одесского горсовета, первый проект называется Odesa Innovation Park. Его планируют создать на территории фильтрационных полей недалеко от Одесского морского порта. В общем описании инвестиционного паспорта для этой площадки указана площадь 35 гектаров.

Второй парк называется "Кулиндорово". Его планируют разместить в районе одноименного промышленного узла на Старокиевской дороге, 20-й километр. Для этого проекта указан земельный участок площадью 22,44 гектара. Рядом проходит автотрасса М14, а на территории предусмотрен доступ к железнодорожной инфраструктуре. Это позволит предприятиям организовать поставки сырья и перевозку готовой продукции.

Какие производства планируется разместить

Odesa Innovation Park представили как будущий промышленно-инновационный кластер. Среди запланированных направлений работы названы: производство оборудования для альтернативной энергетики, деревообработка, изготовление пластиковых изделий, металлообработка, машиностроение и складская логистика. В презентации ReBuild Ukraine также отмечено, что на территории, связанной с этим проектом, уже работают предприятия "Инфокс", "Евротерминал" и "Укрлаудсистем".

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Для парка "Кулиндорово" город предлагает другие направления промышленной деятельности. В частности, там могут работать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, производству пищевых продуктов, электрического оборудования и бытовой техники. Также предусматривается развитие текстильной промышленности, информационных технологий и производства оборудования для альтернативной энергетики.

На каком этапе находятся проекты

Согласно инвестиционному паспорту Одессы, городские власти работают над концепциями обоих парков. После их утверждения и принятия соответствующих решений город планирует зарегистрировать площадки в государственном Реестре индустриальных парков. На выставке ReBuild Ukraine 2026 Одесская община представила эти проекты для поиска инвесторов, управляющих компаний и будущих предприятий-участников.

В то же время в ноябре первый заместитель городского головы Александр Филатов сообщил о ещё одном проекте промышленной площадки в Пересыпском районе. Для него указана площадь 142 гектара с возможностью расширения до 200 гектаров. Точные сроки создания двух парков, окончательные границы земельных участков и стоимость реализации в обнародованных инвестиционных материалах не определены.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области планируют создать индустриальный парк с заводом по переработке соли. Его хотят разместить на территории Усатовской общины. В проект планируется привлечь около 30 миллионов долларов инвестиций. Предприятие должно обеспечить производство пищевой соли и создать новые рабочие места.

Также Новини.LIVE писали о планах строительства мусороперерабатывающего завода в Одессе. Комплекс планируется построить по южнокорейской технологии waste-to-energy, которая предусматривает получение энергии из отходов. Исполнительный комитет горсовета согласовал изменения в план публичных инвестиций, чтобы проект мог претендовать на международное финансирование. Подготовку документации должна профинансировать корейская сторона.

Ранее Новини.LIVE сообщали о планах строительства нового ветропарка в Одесской области. Его запланированная мощность составляет 124 МВт. Проект входит в более широкую программу развития ветровой энергетики, которая предусматривает создание трех объектов общей мощностью 300 МВт. Инвесторы также рассматривают дальнейшее расширение производства электроэнергии из возобновляемых источников.