Люди гуляють вулицями міста. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі планують створити два індустріальні парки для промислових і логістичних підприємств. Один із них хочуть розмістити на території полів фільтрації поблизу морського порту, інший — у районі Куліндорівського промислового вузла. Обидва проєкти представили потенційним інвесторам на міжнародній виставці ReBuild Ukraine 2026 у Варшаві.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на інвестиційний паспорт Одеси за 2026 рік та презентацію Одеської громади на ReBuild Ukraine.

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Де планують промислові парки

За інформацією Одеської міськради, перший проєкт має назву Odesa Innovation Park. Його хочуть створити на території полів фільтрації неподалік Одеського морського порту. У загальному описі інвестиційного паспорта для цього майданчика зазначена площа 35 гектарів.

Другий парк називається "Куліндорово". Його планують розмістити в районі однойменного промислового вузла на Старокиївській дорозі, 20-й кілометр. Для цього проєкту вказана земельна ділянка площею 22,44 гектара. Поруч проходить автотраса М14, а на території передбачений доступ до залізничної інфраструктури. Це дозволить підприємствам організувати постачання сировини та перевезення готової продукції.

Які виробництва хочуть розмістити

Odesa Innovation Park представили як майбутній промислово-інноваційний кластер. Серед запланованих напрямів роботи названі: виробництво обладнання для альтернативної енергетики, деревообробка, виготовлення пластикових виробів, металообробка, машинобудування та складська логістика. У презентації ReBuild Ukraine також зазначено, що на території, пов'язаній із цим проєктом, уже працюють підприємства "Інфокс", "Євротермінал" та "Укрлаудсистем".

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Для парку "Куліндорово" місто пропонує інші напрями промислової діяльності. Зокрема, там можуть працювати підприємства з агропереробки, виробництва харчових продуктів, електричного обладнання та побутової техніки. Також передбачають розвиток текстильної промисловості, інформаційних технологій і виробництва устаткування для альтернативної енергетики.

На якому етапі проєкти

Згідно з інвестиційним паспортом Одеси, міська влада працює над концепціями обох парків. Після їх затвердження та ухвалення відповідних рішень місто планує зареєструвати майданчики в державному Реєстрі індустріальних парків. На виставці ReBuild Ukraine 2026 Одеська громада представила ці проєкти для пошуку інвесторів, керуючих компаній та майбутніх підприємств-учасників.

Водночас у листопаді перший заступник міського голови Олександр Філатов повідомив про ще один проєкт промислового майданчика в Пересипському районі. Для нього назвали площу 142 гектари з можливістю розширення до 200 гектарів. Точні строки створення двох парків, остаточні межі земельних ділянок і вартість реалізації в оприлюднених інвестиційних матеріалах не визначені.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що на Одещині планують створити індустріальний парк із заводом із переробки солі. Його хочуть розмістити на території Усатівської громади. У проєкт планують залучити близько 30 мільйонів доларів інвестицій. Підприємство має забезпечити виробництво харчової солі та створити нові робочі місця.

Також Новини.LIVE писали про плани будівництва сміттєпереробного заводу в Одесі. Комплекс хочуть створити за південнокорейською технологією waste-to-energy, яка передбачає отримання енергії з відходів. Виконавчий комітет міськради погодив зміни до плану публічних інвестицій, щоб проєкт міг претендувати на міжнародне фінансування. Підготовку документації має профінансувати корейська сторона.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про плани будівництва нового вітропарку на Одещині. Його запланована потужність становить 124 МВт. Проєкт входить до ширшої програми розвитку вітрової енергетики, яка передбачає створення трьох об'єктів загальною потужністю 300 МВт. Інвестори також розглядають подальше розширення виробництва електроенергії з відновлюваних джерел.