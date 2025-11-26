Изменения транспорта в Одессе после атаки 24 ноября

Трамваи в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После обстрела Одессы вечером 24 ноября часть города осталась без света, что повлияло на работу электротранспорта. Некоторые маршруты изменили схему движения, другие — временно остановились. Город усиливает автобусное сообщение, чтобы компенсировать перебои и обеспечить доезд во все районы.

Об этом сообщили на канале Одесского городского совета.

Как сейчас курсирует транспорт

Из-за отключения электроэнергии трамвай №7 работает по сокращенному маршруту от Херсонского сквера до 11-й станции Люстдорфской дороги. Трамвай №10 курсирует между Старосенной площадью и улицей Ицхака Рабина. Частично восстановлено движение трамвая №12 — на линии работает один вагон. Маршрут №20 пока не выходит на рельсы, его временно заменяет маршрутное такси. Остальной электротранспорт работает в обычном режиме.

В городе также запустили дополнительный социальный маршрут с четырьмя автобусами. Он помогает покрыть районы, где электротранспорт сейчас недоступен, и работает без перерывов.

Маршруты автобусов в прямом и обратном направлениях

Прямое направление: Старосенная площадь (железнодорожный вокзал) — Привокзальная площадь — ул. Пантелеймоновская — ул. Преображенская — ул. Софиевская — спуск Блажка — Пересыпской мост — ул. Черноморского Казачества — Николаевская дорога — просп. Князя Владимира Великого — ул. 28-й Бригады.

Обратное направление: просп. Князя Владимира Великого — Николаевская дорога — ул. Атамана Головатого — Пересыпской мост — спуск Блажка — ул. Софиевская — ул. Преображенская — ул. Пантелеймоновская — ул. Водопроводная — Старосенная площадь.

