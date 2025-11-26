Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе изменены маршруты трамваев — как добраться до центра

В Одессе изменены маршруты трамваев — как добраться до центра

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 09:15
обновлено: 09:48
Изменения транспорта в Одессе после атаки 24 ноября
Трамваи в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После обстрела Одессы вечером 24 ноября часть города осталась без света, что повлияло на работу электротранспорта. Некоторые маршруты изменили схему движения, другие — временно остановились. Город усиливает автобусное сообщение, чтобы компенсировать перебои и обеспечить доезд во все районы.

Об этом сообщили на канале Одесского городского совета.

Реклама
Читайте также:

Как сейчас курсирует транспорт

Из-за отключения электроэнергии трамвай №7 работает по сокращенному маршруту от Херсонского сквера до 11-й станции Люстдорфской дороги. Трамвай №10 курсирует между Старосенной площадью и улицей Ицхака Рабина. Частично восстановлено движение трамвая №12 — на линии работает один вагон. Маршрут №20 пока не выходит на рельсы, его временно заменяет маршрутное такси. Остальной электротранспорт работает в обычном режиме.

В городе также запустили дополнительный социальный маршрут с четырьмя автобусами. Он помогает покрыть районы, где электротранспорт сейчас недоступен, и работает без перерывов.

Маршруты автобусов в прямом и обратном направлениях

Прямое направление: Старосенная площадь (железнодорожный вокзал) — Привокзальная площадь — ул. Пантелеймоновская — ул. Преображенская — ул. Софиевская — спуск Блажка — Пересыпской мост — ул. Черноморского Казачества — Николаевская дорога — просп. Князя Владимира Великого — ул. 28-й Бригады.

Обратное направление: просп. Князя Владимира Великого — Николаевская дорога — ул. Атамана Головатого — Пересыпской мост — спуск Блажка — ул. Софиевская — ул. Преображенская — ул. Пантелеймоновская — ул. Водопроводная — Старосенная площадь.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе перекроют одну из улиц. Также мы писали о том, сколько харьковчане экономят на общественном транспорте.

Одесса транспорт Одесская область Новости Одессы атака общественный транспорт
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации