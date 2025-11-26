Зміни транспорту в Одесі після атаки 24 листопада

Трамваї в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після обстрілу Одеси ввечері 24 листопада частина міста залишилася без світла, що вплинуло на роботу електротранспорту. Деякі маршрути змінили схему руху, інші — тимчасово зупинилися. Місто підсилює автобусне сполучення, щоб компенсувати перебої та забезпечити доїзд у всі райони.

Про це повідомили на каналі Одеської міської ради.

Як зараз курсує транспорт

Через відключення електроенергії трамвай №7 працює за скороченим маршрутом від Херсонського скверу до 11-ї станції Люстдорфської дороги. Трамвай №10 курсує між Старосінною площею та вулицею Іцхака Рабіна. Частково відновлено рух трамвая №12 — на лінії працює один вагон. Маршрут №20 поки що не виходить на рейки, його тимчасово замінює маршрутне таксі. Решта електротранспорту працює у звичному режимі.

У місті також запустили додатковий соціальний маршрут із чотирма автобусами. Він допомагає покрити райони, де електротранспорт зараз недоступний, і працює без перерв.

Маршрути автобусів у прямому та зворотному напрямках

Прямий напрямок: Старосінна площа (залізничний вокзал) — Привокзальна площа — вул. Пантелеймонівська — вул. Преображенська — вул. Софіївська — узвіз Блажка — Пересипський міст — вул. Чорноморського Козацтва — Миколаївська дорога — просп. Князя Володимира Великого — вул. 28-ї Бригади.

Зворотний напрямок: просп. Князя Володимира Великого — Миколаївська дорога — вул. Отамана Головатого — Пересипський міст — узвіз Блажка — вул. Софіївська — вул. Преображенська — вул. Пантелеймонівська — вул. Водопровідна — Старосінна площа.

