В Одессе на завтра объявлен день траура: погибли три человека

Флаг Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Мария Луценко Редактор

В Одессе 16 июля объявили Днём траура по погибшим в результате российского ракетного удара. Город почтит память жертв, а на административных зданиях будут приспущены государственные флаги. Также в городе рекомендовали отказаться от развлекательных мероприятий и громкой музыки. Трагическая атака унесла жизни трех человек, еще восемь пострадали.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

День траура

16 июля в Одессе объявлен Днем траура по людям, погибшим во время российской атаки на город 15 июля. На зданиях органов власти, коммунальных учреждений и других административных объектах будут приспущены Государственный флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.

Предприятиям, учреждениям и организациям города рекомендовали ограничить использование музыки и воздержаться от проведения развлекательных мероприятий. Городские власти также выразили соболезнования родным и близким погибших.

Что известно об атаке

В результате ракетного удара по Одессе был поврежден семиэтажный жилой дом. Погибли три человека. Спасатели спасли троих жильцов, среди которых двое детей. Также повреждены нежилое здание и газопровод, из-за чего возник пожар. Кроме того, разрушениям подверглись склад готовой продукции производственного предприятия, одноэтажное здание и грузовые автомобили. Все очаги возгорания спасатели уже ликвидировали.

По последним данным, число пострадавших возросло до восьми. Четверо человек находятся в больнице, двое из них — в состоянии средней тяжести. Еще четырем пострадавшим медики оказали помощь амбулаторно.

Как сообщали Новини.LIVE, российские оккупанты днём и вечером 14 июля атаковали Одессу дронами и ракетами. В результате вражеского обстрела были повреждены корабль с иностранцами и предприятие.

Также Новини.LIVE писали, что российские войска днём 14 июля нанесли ракетный удар по жилому сектору Одесского района. В результате атаки погиб один человек, также есть пострадавший. Повреждения получили частные дома, а на месте вспыхнул пожар. Правоохранительные органы уже начали расследование военного преступления.