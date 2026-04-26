В Одессе почтили память пострадавших в результате взрыва на ЧАЭС

Дата публикации 26 апреля 2026 14:35
Люди кладут цветы к памятнику одесситам-чернобыльцам. Фото: ОГС

В Одессе сегодня, 26 апреля, почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и жертв крупнейшей техногенной катастрофы ХХ века. К памятнику одесситам-чернобыльцам возложили цветы представители власти, семьи ликвидаторов и жители города.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Люди возле памятника одесситам-чернобыльцам. Фото: ОГС
Одесситы возложили цветы к памятнику, фото: ОГС

В церемонии приняли участие руководство города и области, а также общественность. Во время мероприятия вспоминали людей, которые ценой собственного здоровья и жизни останавливали последствия взрыва и спасали других от радиационной угрозы. В храмах Одессы в этот день отслужили молебны по умершим и погибшим участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльская АЭС.

Сколько пострадавших в результате катастрофы проживает в Одессе

Сейчас по данным городского совета в Одессе на учете находится более 1,6 тысячи человек, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Из них:

  • І категория — 704 человека
  • ІІ категория — 622 человека
  • ІІІ категория — 51 человек
  • жены погибших и умерших ликвидаторов — 225 человек
Пожилые люди на церемонии возложения цветов. Фото: ОГС

Какую помощь предусмотрели в 2026 году для пострадавших

Также в Одесском горсовете сообщили, что для пострадавших вследствие ЧАЭС в 2026 году предусмотрено 4,3 млн грн за счет субвенции из местного бюджета Одесской области. Эти средства направлены на возмещение расходов по бесплатному обеспечению лекарствами и медицинскими препаратами. Дополнительно в рамках городской программы социальной поддержки на 2024-2028 годы заложено еще более 2,8 млн грн.

Эти средства пойдут на:

  • единовременную материальную помощь ликвидаторам и пострадавшим I и II категории с инвалидностью I группы, а также людям с пенсией до 9 тысяч гривен — по 4000 грн каждому;
  • вдовам погибших или умерших чернобыльцев — по 2500 грн каждой;
  • услуги санаторно-курортного лечения.
Одесситы во время исполнения украинского гимна. Фото: ОГС

Помощь к годовщине трагедии ЧАЭС

Кроме того, к 40-й годовщине аварии в Одессе уже оказали помощь:

  • 100 вдовам погибших и умерших чернобыльцев — всего 250 тысяч грн;
  • 17 ликвидаторам и пострадавшим I и II категорий с инвалидностью I группы — всего 68 тысяч грн.

Что известно о трагедии на Чернобыльской АЭС

26 апреля 1986 года взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Авария вызвала масштабное радиоактивное загрязнение и стала трагедией мирового масштаба.

Памятник в Одессе. Фото: ОГС

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одессе решили повысить размер адресной денежной помощи для жителей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Речь идет о поддержке людей с тяжелыми болезнями, дорогим лечением и другими критическими ситуациями, когда самостоятельно справиться с расходами семья не может.

Также Новини.LIVE писали, что в рамках проекта "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине V" переселенцы могут получить помощь на модернизацию своего жилья. Речь идет о работах, которые повышают безопасность и энергоэффективность домов и помогают людям обустроить нормальные условия для жизни. Программа действует в Одессе и Одесском районе.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
