В Одесі вшанували постраждалих унаслідок вибуху на ЧАЕС

Люди кладуть квіти до пам'ятника одеситам-чорнобильцям. Фото: ОМР

В Одесі сьогодні, 26 квітня, вшанували пам’ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС та жертв найбільшої техногенної катастрофи ХХ століття. До пам’ятника одеситам-чорнобильцям поклали квіти представники влади, родини ліквідаторів та мешканці міста.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

Люди біля пам'ятника одеситам-чорнобильцям. Фото: ОМР

Одесити поклали квіти до пам'ятника. Фото: ОМР

У церемонії взяли участь керівництво міста та області, а також громадськість. Під час заходу згадували людей, які ціною власного здоров’я і життя зупиняли наслідки вибуху та рятували інших від радіаційної загрози. У храмах Одеси цього дня відслужили молебні за померлими та загиблими учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильська АЕС.

Скільки постраждалих унаслідок катастрофи проживає в Одесі

Наразі за даними міської ради в Одесі на обліку перебуває понад 1,6 тисячі осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. З них:

І категорія — 704 особи

ІІ категорія — 622 особи

ІІІ категорія — 51 особа

дружини загиблих і померлих ліквідаторів — 225 осіб

Літні люди на церемонії покладання квітув. Фото: ОМР

Яку допомогу передбачили у 2026 році для постраждалих

Також в Одеській міськраді повідомили, що для постраждалих унаслідок ЧАЕС у 2026 році передбачено 4,3 млн грн за рахунок субвенції з місцевого бюджету Одеської області. Ці кошти спрямовані на відшкодування витрат із безоплатного забезпечення ліками та медичними препаратами. Додатково в межах міської програми соціальної підтримки на 2024-2028 роки закладено ще понад 2,8 млн грн.

Читайте також:

Ці кошти підуть на:

одноразову матеріальну допомогу ліквідаторам та постраждалим І і ІІ категорії з інвалідністю І групи, а також людям із пенсією до 9 тисяч гривень — по 4000 грн кожному;

вдовам загиблих або померлих чорнобильців — по 2500 грн кожній;

послуги санаторно-курортного лікування.

Одесити під час виконання українського гімну. Фото: ОМР

Допомога до роковин трагедії ЧАЕС

Крім того, до 40-х роковин аварії в Одесі вже надали допомогу:

100 вдовам загиблих і померлих чорнобильців — загалом 250 тисяч грн;

17 ліквідаторам та постраждалим І та ІІ категорій з інвалідністю І групи — загалом 68 тисяч грн.

Що відомо про трагедію на Чорнобильській АЕС

26 квітня 1986 року вибухнув четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС. Аварія спричинила масштабне радіоактивне забруднення та стала трагедією світового масштабу.

Пам'ятник в Одесі. Фото: ОМР

