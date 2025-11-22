Чествование жертв голодоморов в Одессе - детали мероприятий

Возложение колосьев в Одессе к мемориалу жертвам голодоморов. Фото: ОГС

В Одессе сегодня почтили память жертв Голодомора 1932 — 1933 годов и других массовых голодов ХХ века. Горожане собрались у памятного знака на бульваре Гетмана Сагайдачного, где состоялся ритуал возложения цветов.

Об этом в субботу, 22 ноября, сообщили в Одесском городском совете.

Реклама

Читайте также:

Оркестр возле памятного знака жертвам голодоморов в Одессе. Фото: ОГС

Исполняющий обязанности городского головы Одессы Игорь Коваль возложил колоски к памятному знаку. Фото: ОГС

Памятный ритуал в центре Одессы

В четвертую субботу ноября в Одессе, как и по всей Украине, чтят память жертв Голодомора 1932 — 1933 годов, а также голодов 1921 — 1923 и 1946 — 1947 годов. На бульваре Гетмана Сагайдачного состоялся ритуал возложения цветов и композиций из ржаных и пшеничных колосьев к памятному знаку. Участники почтили погибших минутой молчания.

Военные почтили память жертв голодоморов. Фото: ОГС

Руководители города и области почтили память жертв голодоморов минутой молчания. Фото: ОГС

Поминальные службы в одесских храмах

В храмах города в течение дня проходят поминальные богослужения по всем, кто погиб во время трагедий прошлого века.

Общенациональная акция "Свеча памяти"

В 16:00 одесситы присоединятся к всеукраинской минуте молчания. Жители города зажгут Свечу памяти в окнах своих домов, чтобы почтить миллионы людей, погибших в результате искусственных голодов.

Памятный знак жертвам голодоморов в Одессе. Фото: ОГС

Украина помнит миллионы жертв

Украина ежегодно вспоминает миллионы жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов и других искусственно созданных голодов. В 2006 году Голодомор был официально признан геноцидом Украинского народа согласно закону Украины.

Колоски выложены у подножия памятного знака. Фото: ОГС

Напомним, что известно о Дне памяти жертв Голодоморов. Также мы писали, как уничтожали села и скрывали архивы во время голодомора в Одесской области.