Главная Одесса В Одессе почтили память жертв голодоморов — фото

В Одессе почтили память жертв голодоморов — фото

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 11:41
обновлено: 10:58
Чествование жертв голодоморов в Одессе - детали мероприятий
Возложение колосьев в Одессе к мемориалу жертвам голодоморов. Фото: ОГС

В Одессе сегодня почтили память жертв Голодомора 1932 — 1933 годов и других массовых голодов ХХ века. Горожане собрались у памятного знака на бульваре Гетмана Сагайдачного, где состоялся ритуал возложения цветов.

Об этом в субботу, 22 ноября, сообщили в Одесском городском совете.

В Одесі вшанували пам'ять жертв голодоморів
Оркестр возле памятного знака жертвам голодоморов в Одессе. Фото: ОГС
Покладання колосків до пам'ятника
Исполняющий обязанности городского головы Одессы Игорь Коваль возложил колоски к памятному знаку. Фото: ОГС

Памятный ритуал в центре Одессы

В четвертую субботу ноября в Одессе, как и по всей Украине, чтят память жертв Голодомора 1932 — 1933 годов, а также голодов 1921 — 1923 и 1946 — 1947 годов. На бульваре Гетмана Сагайдачного состоялся ритуал возложения цветов и композиций из ржаных и пшеничных колосьев к памятному знаку. Участники почтили погибших минутой молчания.

Руководство міста вшанувало пам'ять жертв голодоморів
Военные почтили память жертв голодоморов. Фото: ОГС
Кіпер вшанував пам'ять жертв голодоморів
Руководители города и области почтили память жертв голодоморов минутой молчания. Фото: ОГС

Поминальные службы в одесских храмах

В храмах города в течение дня проходят поминальные богослужения по всем, кто погиб во время трагедий прошлого века.

Общенациональная акция "Свеча памяти"

В 16:00 одесситы присоединятся к всеукраинской минуте молчания. Жители города зажгут Свечу памяти в окнах своих домов, чтобы почтить миллионы людей, погибших в результате искусственных голодов.

Пам'ятний знак в Одесі
Памятный знак жертвам голодоморов в Одессе. Фото: ОГС

Украина помнит миллионы жертв

Украина ежегодно вспоминает миллионы жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов и других искусственно созданных голодов. В 2006 году Голодомор был официально признан геноцидом Украинского народа согласно закону Украины.

Колоски біля пам'ятного знаку
Колоски выложены у подножия памятного знака. Фото: ОГС

Напомним, что известно о Дне памяти жертв Голодоморов. Также мы писали, как уничтожали села и скрывали архивы во время голодомора в Одесской области.

Одесса Одесская область памятник Голодомор Новости Одессы свеча
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
