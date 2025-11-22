Чествование жертв голодоморов в Одессе - детали мероприятий

В Одессе почтили память жертв голодоморов — фото
В Одессе сегодня почтили память жертв Голодомора 1932 — 1933 годов и других массовых голодов ХХ века. Горожане собрались у памятного знака на бульваре Гетмана Сагайдачного, где состоялся ритуал возложения цветов.
Об этом в субботу, 22 ноября, сообщили в Одесском городском совете.
Памятный ритуал в центре Одессы
В четвертую субботу ноября в Одессе, как и по всей Украине, чтят память жертв Голодомора 1932 — 1933 годов, а также голодов 1921 — 1923 и 1946 — 1947 годов. На бульваре Гетмана Сагайдачного состоялся ритуал возложения цветов и композиций из ржаных и пшеничных колосьев к памятному знаку. Участники почтили погибших минутой молчания.
Поминальные службы в одесских храмах
В храмах города в течение дня проходят поминальные богослужения по всем, кто погиб во время трагедий прошлого века.
Общенациональная акция "Свеча памяти"
В 16:00 одесситы присоединятся к всеукраинской минуте молчания. Жители города зажгут Свечу памяти в окнах своих домов, чтобы почтить миллионы людей, погибших в результате искусственных голодов.
Украина помнит миллионы жертв
Украина ежегодно вспоминает миллионы жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов и других искусственно созданных голодов. В 2006 году Голодомор был официально признан геноцидом Украинского народа согласно закону Украины.
