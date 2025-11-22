Голодомор 1932-1933 в Одесской области - правда об уничтоженных селах

Заброшенный дом с забитыми окнами. Фото: subotsi.info

История Голодомора в Одесской области состоит не только из цифр, архивных данных или научных выводов. Это прежде всего люди, которые выжили — те, кто сохранил в памяти то, о чем десятилетиями запрещалось говорить. В регионе, где часть сел оказалась под советской властью, а другая жила за пределами СССР, голод переживали по-разному. Именно поэтому одесская память о Голодоморе фрагментированная, местами тихая, местами болезненно громкая. Несмотря на уничтоженные документы и забытые захоронения, остались голоса, которые не удалось стереть. Каждое свидетельство — это не только воспоминание о трагедии, но и доказательство того, как глубоко голод укоренился в семейные истории и повлиял на идентичность региона.

Как сегодня исследуют голодомор в регионе, как выживали тогда люди и удастся ли когда-то узнать точную цифру жертв голода, об этом журналисты Новини.LIVE поговорили с этнологом и кандидатом наук Натальей Петровой.

Голодомор в Одесской области

Память о Голодоморе 1932-1933 годов в Одесской области — сложная, разорванная и неоднородная. Регион в те годы имел разный политический статус, а следовательно разный опыт пережитого. Часть территорий была под советской властью и испытала все последствия преступной политики хлебозаготовок и коллективизации. Другие земли на тот момент находились за пределами СССР, и их жители столкнулись с другими трагедиями, но не с классическим Голодомором. Это создало в обществе определенный разрыв в восприятии и понимании событий.

"На тот момент Южная Бессарабия, то есть Буджак, определенная часть нашей области сегодня, она не входила в Советский Союз. И, соответственно, та часть не испытала Голодомора. Они испытали трагедию голода 1946-1947 годов. Жители Бессарабии не понимали, почему они должны уважать жертв Голодомора, который они не переживали. И, собственно, здесь правильно, что мы в этот день чтим жертв всех голодов и Голодомора, но, конечно, делаем акцент на Голодоморе 1932-1933 годов", — объясняет этнолог и кандидат наук Наталья Петрова.

Этнолог и кандидат наук Наталья Петрова о голодоморе в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Часть Одесской области почувствовала наибольшие удары голода только после Второй мировой войны, тогда как другие районы пережили все самые страшные этапы репрессивной политики большевиков. Этот опыт до сих пор влияет на локальную память и особенности ее воспроизведения в семьях. Ученая напоминает, что чествование всех жертв голода — естественный шаг для региона с таким разнообразием исторических травм. Однако особый акцент на 1932-1933 годах — принципиальный, ведь это был организованный геноцид украинцев.

"Если говорить об остальной территории Одесской области, которая была в тот момент в подсоветской Украине, где Советы, к большому сожалению, пытались создать человека нового, советского типа, а этот процесс создания происходил именно через уничтожение идентичности... То, собственно, мы говорим о том, что в Одессе некоторые районы подверглись очень сильным трагическим последствиям от Голодомора. Это Анановский район, Березьевский на момент голода, это Андреево-Ивановский, потом он был Николаевским, а сегодня это часть Березьевского района", — говорит специалист.

Фотовыставка к 90-й годовщине Голодомора. Фото: Одесское ВПУ МТС

Данные о демографических потерях часто неполные, ведь советская власть скрывала реальный масштаб трагедии. Крестьяне в этих районах жили в условиях тотального контроля, конфискаций и насильственного изъятия зерна, которое осуществляли местные активисты и "буксирные бригады". Потеря идентичности и страх перед властью были не менее разрушительными, чем голод.

Уничтоженные архивы

Отсутствие документов затрудняет реконструкцию событий, но не делает ее невозможной. Значительную часть знаний удается воссоздать через устные свидетельства, которые собрали этнографы, историки и местные краеведы. Такие свидетельства особенно ценны, ведь они показывают не только факты, но и человеческие переживания — то, что не осталось на бумаге. Именно через их эмоциональную и персональную составляющую формируется "живая история". Потеря же архивов — это еще один признак того, как власть делала все, чтобы стереть следы преступления.

"Когда во времена президентства Виктора Ющенко было проанонсировано и реально проведено масштабное собрание свидетельств по всем регионам Украины, которые подверглись Голодомору, то, конечно, это было сделано и в Одесской области. И одие из таких примеров у нас — выставка книг, литература по области, по районам. И вот есть одна из книг, которую мы собирали вместе со студентами факультета, это была наша практика этнографическая, когда мы собирали свидетельства у тех людей, которые еще были живы и которые пережили Голодомор", — рассказывает исследователь.

Книга о голодоморе на столе. Фото: Новини.LIVE

Эти полевые экспедиции стали спасательным кругом для памяти, которая могла исчезнуть вместе со свидетелями. Студенты записывали рассказы пожилых людей, которые помнили голод глазами детей или молодых родителей. Часто это были истории, которые впервые озвучивались вне семейного круга. Многие респонденты боялись говорить, ведь более полувека жили под давлением советской цензуры. Но именно тогда удалось зафиксировать уникальные свидетельства, которые сейчас хранятся в архивах университета, музеев и частных коллекций.

"Здесь есть чрезвычайно интересные и важные свидетельства, потому что есть у нас респонденты, которые пережили все эти три голода. Госпожа Синица Улита, которая была 1910 года рождения и которая сначала ребенком пережила 1921-1923 годы, потом уже молодой мамой — 1932-1933, и уже мамой семи или восьми детей — 1946-1947. Мы еще успели пообщаться с ней живой. И это о тех стратегиях выживания, которые человек выработал в течение своей жизни", — вспоминает этнолог.

Улита Синица во время исследования Натальи Петровой в 2007 году свидетельств тех, кто пережил Голодомор-геноцид. Фото: Наталья Петрова

Рассказы таких людей — это бесценный материал, позволяющий увидеть трагедию не только как исторический факт, а как долгий, повторяющийся опыт борьбы за жизнь. Они объясняют, как семьи искали пищу, как спасали детей, как помогали друг другу или, наоборот, вынуждены были молчать, чтобы выжить. Эти стратегии передавались из поколения в поколение — частично бессознательно, как часть семейной памяти. Через эти истории видно, что голод — это не только статистика, а прежде всего человеческая трагедия. Именно такие свидетельства позволяют современникам почувствовать масштаб уничтожения, совершенного тоталитарной системой.

Организаторы Голодомора

Из этих рассказов вырисовывается важная картина: люди прекрасно понимали свою трагедию и называли виновными именно центральную власть. Они знали, что хлеб забирали организованно, по приказам — не стихийно. Семьи с приграничных территорий рассказывали, что даже когда переезжали на Кубань, где также было трудно, люди там не погибали такими массовыми темпами. Это подтверждало ощущение преднамеренности действий советского режима. Свидетели также рассказывали о мелких актах солидарности — когда работники зернохранилищ тайком подкармливали детей, прятали зерно в сапоги, делали вид, что ничего не замечают. Эти истории — о человечности, которая чудом выживала среди бесчеловечной политики.

"Это о том, как в соседнем доме жили люди, папа которых был бригадиром, ходил, забирал у всех зерно, и так они всю жизнь прожили соседями. И когда мы спрашивали, почему же вы об этом не рассказывали даже своим внукам, они говорят: "А как? Если по радио, везде — все герои, никто об этом не говорит. А почему я буду говорить? Я украинец, я боюсь об этом говорить". То есть это о том страхе, который через поколения передавался", — подчеркивает этнолог.

Колоски пшеницы на столе. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на десятки собранных свидетельств и длительную работу с архивами, исследователям до сих пор непросто полностью охватить масштабы трагедии. Этнолог Наталья Петрова вспоминает, что во время интервьюирования людей, переживших те события, ей приходилось не просто слушать, а сопереживать — потому что каждая история имела собственный драматический центр. Некоторые из них были настолько эмоционально тяжелыми, что заставляли делать паузы даже опытных ученых. Один из рассказов, говорит Петрова, запечатлелся в памяти на всю жизнь — настолько он обнажал беззащитность ребенка в условиях полного распада человеческого мира. Это была история маленького мальчика, который, несмотря на запрет выходить на улицу из-за случаев каннибализма, все же выбежал за ворота. Именно он увидел то, что ему не суждено было забыть.

"Он позвал маму, было понятно, что женщина которая лежала на дороге не просто истощена, она уже умерла. Семья забрала девочку лежавшую у груди мертвой матери, и он говорит, что так у меня появилась сестра Полинка. Собственно, сейчас один из моих студентов рассказывает мне, что в Черкасской области так выжила его прабабушка. 14 детей в семье, все умерли, а она выжила, потому что была младенцем. Она выжила на мамином молоке", — рассказывает исследовательница.

Человек лежит на земле. Фото: Скриншот программы "Голодомор. Реальная история с Акимом Галимовым". YouTube: РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Но не менее впечатляющими были истории о том, как люди искали еду буквально везде, используя любые возможные стратегии выживания. Госпожа Синица Улита, одна из респонденток, рожденная в 1910 году, вспоминала о том, как ходила охотиться на ежей. Для многих детей и взрослых это был один из немногих доступных источников белка. Она рассказывала, что их надо было уметь правильно приготовить, и, несмотря на страх, боль и горькие потери, это блюдо иногда давало семье надежду на жизнь хотя бы на несколько дней. Воспоминания этой женщины объединяли отчаяние и неожиданную радость — потому что даже маленький еж становился символом спасения.

"Говорит, как кабанчик вкусный, есть уже, что давать детям есть. И вот она перед этим рассказывала, плакала, а потом, когда вспомнила, как она тогда поймала того ежика, как она его приготовила своим детям, и она сразу изменилась в лице", — говорит этнолог.

Дети на улице. Фото: Скриншот программы "ГОЛОДОМОР. Реальная история с Акимом Галимовым". YouTube: РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Такие истории показывают, насколько невыразимо тяжелым был путь людей, переживших тот период. Они рассказывают о страхе, переходившем из поколения в поколение, о молчании, которое длилось десятилетиями, и о травмах, которые до сих пор не исчезли из украинской коллективной памяти.

Количество жертв Голодомора

Неопределенность осложняется тем, что точное количество жертв установить почти невозможно. Во многих селах книги регистрации смертей или были уничтожены, или использованы по бытовым причинам — просто как бумага для разжигания печи. В то же время значительную часть архивов вывезли, а некоторые документы намеренно скрывали или переписывали. Поэтому оценки ученых очень различаются между собой. Одни методики дают несколько миллионов погибших, другие — десятки миллионов. Этнолог отмечает: несмотря на разницу в цифрах, важно помнить, что за каждой статистикой стоит человеческая жизнь.

"Мы не сможем найти места всех захоронений, потому что это были коллективные захоронения, которые часто просто никак не маркировались. Но там, где это возможно, это установление памятных знаков, которые будут давать людям сигнал: вот здесь жертвы такого же террора, который происходит фактически сегодня, но в других формах", — говорит специалист.

Голодомор в Украине. Фото: superagronom.com

Исследовательница добавляет, что одним из методов репрессий был принудительный раздел семей за невыполнение хлебозаготовительных норм. Семьи разводили, запрещали жить вместе мужу и жене. Это создавало атмосферу постоянного страха и отчаяния — и вместе с тем очень перекликается с тем, что чувствуют украинцы сегодня, когда война так же разрывает семьи. История, по словам исследовательницы, напоминает нам, что давление на семью всегда было одним из инструментов имперской политики. А ее последствия мы чувствуем даже сейчас. Похожая ситуация была и в послевоенные годы, в частности в Бессарабии в 1946-1947 годах. Наталья Петрова приводит пример одного из сел, где книги с учетом смертей просто сожгли в печи. Это означает, что никакого способа точно установить количество погибших уже не существует. Таких случаев тысячи по всей Украине. Уничтожение целых населенных пунктов было массовым явлением, и некоторые села уже никогда и не возродились.

"Отдельно здесь у нас есть перечень населенных пунктов, которые просто исчезли. Целые села, их не стало. Поэтому, когда мы говорим об общей численности населения Украины, то оно уменьшилось примерно на 10,5 миллиона", — говорит этнолог.

Этнолог и кандидат наук Наталья Петрова о количестве жертв от голодомора. Фото: Новини.LIVE

Уже в 1933 году итальянские дипломаты говорили о 13 миллионах жертв голода — цифру, которая до сих пор вызывает дискуссии. Но главное не в точном подсчете. Для семьи, которая потеряла хотя бы одного человека, это уже трагедия, и государство обязано хранить память о каждом погибшем. Именно поэтому традиция зажигать свечу в четвертую субботу ноября — не просто ритуал, а способ вернуть достоинство тем, кого пытались стереть из истории. Это наш тихий, но несокрушимый ответ тем, кто хотел, чтобы Украина перестала существовать.

