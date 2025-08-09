Санкции могут вызвать дефицит продуктов в России

Одесский экономист прогнозирует россиянам голод из-за санкций
Санкции против России постепенно ударяют по ее экономике, но влияние становится заметнее и для стран-партнеров Кремля. Уже в этом году россияне почувствуют дефицит основных продуктов, а больше всего в сфере продовольствия.
Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал экономист Эдуард Каражия.
Предупреждения сводят санкции на нет
Экономист пояснил, что несмотря на громкие заявления о санкциях, их эффективность часто снижается. А все из-за предупреждения, которые позволяют России подготовиться.
"Американцы заранее объявляют о санкциях, и у россиян есть время найти обходные пути. Поэтому действуют не только ограничения против России, но и против ее партнеров", — говорит Каражия.
Как РФ обходит санкции
Он приводит пример Индии, где могут работать российские компании под индийской вывеской и продолжать покупать российскую нефть. Однако экономист уверен, что даже такие схемы не спасут Москву от последствий.
"Я очень ожидаю, что в этом году будет голод у россиян. Хлеб будет, но плохого качества. Мясо, овощи, картофель - все это станет дефицитом, ведь у них нет собственных семян, большинство всегда покупали за рубежом", — отметил Каражия.
По его словам, последствия санкций уже заметны, и в 2025 году ситуация с продовольствием в России может значительно ухудшиться.
