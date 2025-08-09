Санкции могут вызвать дефицит продуктов в России

Женщина в магазине с пустыми полками. Фото иллюстративное: росСМИ

Санкции против России постепенно ударяют по ее экономике, но влияние становится заметнее и для стран-партнеров Кремля. Уже в этом году россияне почувствуют дефицит основных продуктов, а больше всего в сфере продовольствия.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал экономист Эдуард Каражия.

Реклама

Читайте также:

Предупреждения сводят санкции на нет

Экономист пояснил, что несмотря на громкие заявления о санкциях, их эффективность часто снижается. А все из-за предупреждения, которые позволяют России подготовиться.

"Американцы заранее объявляют о санкциях, и у россиян есть время найти обходные пути. Поэтому действуют не только ограничения против России, но и против ее партнеров", — говорит Каражия.

Как РФ обходит санкции

Он приводит пример Индии, где могут работать российские компании под индийской вывеской и продолжать покупать российскую нефть. Однако экономист уверен, что даже такие схемы не спасут Москву от последствий.

"Я очень ожидаю, что в этом году будет голод у россиян. Хлеб будет, но плохого качества. Мясо, овощи, картофель - все это станет дефицитом, ведь у них нет собственных семян, большинство всегда покупали за рубежом", — отметил Каражия.

По его словам, последствия санкций уже заметны, и в 2025 году ситуация с продовольствием в России может значительно ухудшиться.

Напомним, Зеленский ввел новые санкции против РФ. Также мы спросили у одесситов, ожидают ли они введения новых санкций против России со стороны США.