Санкції можуть спричинити дефіцит продуктів у Росії

Санкції проти Росії поступово вдаряють по її економіці, але вплив стає помітнішим і для країн-партнерів Кремля. Вже цього року росіяни відчують дефіцит основних продуктів, а найбільше у сфері продовольства.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів економіст Едуард Каражія.

Попередження зводять санкції нанівець

Економіст пояснив, що попри гучні заяви про санкції, їхня ефективність часто знижується. А все через попередження, які дозволяють Росії підготуватися.

"Американці заздалегідь оголошують про санкції, і у росіян є час знайти обхідні шляхи. Тому діють не лише обмеження проти Росії, а й проти її партнерів", — каже Каражія.

Як РФ обходить санкції

Він наводить приклад Індії, де можуть працювати російські компанії під індійською вивіскою та продовжувати купувати російську нафту. Однак економіст упевнений, що навіть такі схеми не врятують Москву від наслідків.

"Я дуже очікую, що в цьому році буде голод у росіян. Хліб буде, але поганої якості. М’ясо, овочі, картопля — усе це стане дефіцитом, адже у них немає власного насіння, більшість завжди купували за кордоном", — зазначив Каражія.

За його словами, наслідки санкцій вже помітні, і у 2025 році ситуація з продовольством у Росії може значно погіршитися.

Нагадаємо, Зеленський запровадив нові санкції проти РФ. Також ми запитали в одеситів, чи очікують вони запровадження нових санкцій проти Росії з боку США.