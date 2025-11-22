Вшанування жертв голодоморів в Одесі — деталі заходів

В Одесі вшанували пам'ять жертв голодоморів — фото
В Одесі сьогодні вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932 — 1933 років та інших масових голодів ХХ століття. Містяни зібралися біля пам’ятного знака на бульварі Гетьмана Сагайдачного, де відбувся ритуал покладання квітів.
Про це у суботу, 22 листопада, повідомили в Одеській міській раді.
Пам’ятний ритуал у центрі Одеси
У четверту суботу листопада в Одесі, як і по всій Україні, вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932 — 1933 років, а також голодів 1921 — 1923 та 1946 — 1947 років. На бульварі Гетьмана Сагайдачного відбувся ритуал покладання квітів та композицій із житніх і пшеничних колосків до пам’ятного знака. Учасники вшанували загиблих хвилиною мовчання.
Поминальні служби в одеських храмах
У храмах міста протягом дня проходять поминальні богослужіння за всіма, хто загинув під час трагедій минулого століття.
Загальнонаціональна акція "Свічка пам’яті"
О 16:00 одесити долучаться до всеукраїнської хвилини мовчання. Мешканці міста запалять Свічку пам’яті у вікнах своїх домівок, щоб вшанувати мільйони людей, які загинули внаслідок штучних голодів.
Україна пам'ятає мільйони жертв
Україна щороку згадує мільйони жертв Голодомору-геноциду 1932–1933 років та інших штучно створених голодів. У 2006 році Голодомор був офіційно визнаний геноцидом Українського народу згідно з законом України.
Нагадаємо, що відомо про День пам'яті жертв Голодоморів. Також ми писали, як знищували села та приховували архіви під час голодомору на Одещині.
Читайте Новини.LIVE!