Головна Одеса В Одесі вшанували пам'ять жертв голодоморів — фото

В Одесі вшанували пам'ять жертв голодоморів — фото

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 11:41
Оновлено: 10:58
Вшанування жертв голодоморів в Одесі — деталі заходів
Покладання колосків в Одесі до меморіалу жертвам голодоморів. Фото: ОМР

В Одесі сьогодні вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932 — 1933 років та інших масових голодів ХХ століття. Містяни зібралися біля пам’ятного знака на бульварі Гетьмана Сагайдачного, де відбувся ритуал покладання квітів.

Про це у суботу, 22 листопада, повідомили в Одеській міській раді.

Читайте також:
В Одесі вшанували пам'ять жертв голодоморів
Оркестр біля пам'ятного знаку жертвам голодоморів в Одесі. Фото: ОМР
Покладання колосків до пам'ятника
Виконуючий обов'язки міського голови Одеси Ігор Коваль поклав колоски до пам'ятного знаку. Фото: ОМР

Пам’ятний ритуал у центрі Одеси

У четверту суботу листопада в Одесі, як і по всій Україні, вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932 — 1933 років, а також голодів 1921 — 1923 та 1946 — 1947 років. На бульварі Гетьмана Сагайдачного відбувся ритуал покладання квітів та композицій із житніх і пшеничних колосків до пам’ятного знака. Учасники вшанували загиблих хвилиною мовчання.

Руководство міста вшанувало пам'ять жертв голодоморів
Військові вшанували пам'ять жертв голодоморів. Фото: ОМР
Кіпер вшанував пам'ять жертв голодоморів
Керівники міста та області вшанували пам'ять жертв голодоморів хвилиною мовчання. Фото: ОМР

Поминальні служби в одеських храмах

У храмах міста протягом дня проходять поминальні богослужіння за всіма, хто загинув під час трагедій минулого століття.

Загальнонаціональна акція "Свічка пам’яті"

О 16:00 одесити долучаться до всеукраїнської хвилини мовчання. Мешканці міста запалять Свічку пам’яті у вікнах своїх домівок, щоб вшанувати мільйони людей, які загинули внаслідок штучних голодів.

Пам'ятний знак в Одесі
Пам'ятний знак жертвам голодоморів в Одесі. Фото: ОМР

Україна пам'ятає мільйони жертв

Україна щороку згадує мільйони жертв Голодомору-геноциду 1932–1933 років та інших штучно створених голодів. У 2006 році Голодомор був офіційно визнаний геноцидом Українського народу згідно з законом України.

Колоски біля пам'ятного знаку
Колоски викладені у підніжжя пам'ятного знаку. Фото: ОМР

Нагадаємо, що відомо про День пам'яті жертв Голодоморів. Також ми писали, як знищували села та приховували архіви під час голодомору на Одещині.

Одеса Одеська область пам'ятник Голодомор Новини Одеси свічка
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
