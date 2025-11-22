Вшанування жертв голодоморів в Одесі — деталі заходів

Покладання колосків в Одесі до меморіалу жертвам голодоморів. Фото: ОМР

В Одесі сьогодні вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932 — 1933 років та інших масових голодів ХХ століття. Містяни зібралися біля пам’ятного знака на бульварі Гетьмана Сагайдачного, де відбувся ритуал покладання квітів.

Про це у суботу, 22 листопада, повідомили в Одеській міській раді.

Реклама

Читайте також:

Оркестр біля пам'ятного знаку жертвам голодоморів в Одесі. Фото: ОМР

Виконуючий обов'язки міського голови Одеси Ігор Коваль поклав колоски до пам'ятного знаку. Фото: ОМР

Пам’ятний ритуал у центрі Одеси

У четверту суботу листопада в Одесі, як і по всій Україні, вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932 — 1933 років, а також голодів 1921 — 1923 та 1946 — 1947 років. На бульварі Гетьмана Сагайдачного відбувся ритуал покладання квітів та композицій із житніх і пшеничних колосків до пам’ятного знака. Учасники вшанували загиблих хвилиною мовчання.

Військові вшанували пам'ять жертв голодоморів. Фото: ОМР

Керівники міста та області вшанували пам'ять жертв голодоморів хвилиною мовчання. Фото: ОМР

Поминальні служби в одеських храмах

У храмах міста протягом дня проходять поминальні богослужіння за всіма, хто загинув під час трагедій минулого століття.

Загальнонаціональна акція "Свічка пам’яті"

О 16:00 одесити долучаться до всеукраїнської хвилини мовчання. Мешканці міста запалять Свічку пам’яті у вікнах своїх домівок, щоб вшанувати мільйони людей, які загинули внаслідок штучних голодів.

Пам'ятний знак жертвам голодоморів в Одесі. Фото: ОМР

Україна пам'ятає мільйони жертв

Україна щороку згадує мільйони жертв Голодомору-геноциду 1932–1933 років та інших штучно створених голодів. У 2006 році Голодомор був офіційно визнаний геноцидом Українського народу згідно з законом України.

Колоски викладені у підніжжя пам'ятного знаку. Фото: ОМР

Нагадаємо, що відомо про День пам'яті жертв Голодоморів. Також ми писали, як знищували села та приховували архіви під час голодомору на Одещині.