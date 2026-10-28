Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе появились новый сквер и улица, названная в честь ученой

В Одессе появились новый сквер и улица, названная в честь ученой

Ua ru
28 октября 2026 19:25
В Одессе переименовали переулок и дали название новому скверу Новини.LIVE
Люди гуляют в парке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесский городской совет одобрил новые названия для двух городских объектов. Безымянная зеленая зона в Приморском районе получила название в честь защитников и защитниц неба. А в Киевском районе переименовали переулок, увековечив память известной одесской ученой, которая посвятила десятилетия работе в университете.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Реклама

Сквер Защитников и Защитниц неба

Депутаты Одесского городского совета поддержали решение о присвоении названия безымянной зеленой зоне на углу Фонтанской дороги и улицы Валерия Самофалова в Приморском районе. Отныне это сквер Защитников и защитниц неба.

Площадь новой зеленой зоны составляет 0,9355 га. Таким образом, в городе появился еще один сквер с названием, посвященным украинским защитникам и защитницам.

Переулок Ирины Поповой

Еще одно решение касается Киевского района Одессы. Переулок Молокова переименовали в переулок Ирины Поповой. За это проголосовали депутаты городского совета. Ирина Попова (1931–2008) была известной украинской учёной-философом, доктором философских наук, профессором и общественным деятелем. Более 50 лет она посвятила преподавательской и научной работе в Одесском национальном университете имени И. И. Мечникова. Учёная внесла весомый вклад в развитие украинской социологии. Её учебники до сих пор используют студенты для обучения.

Читайте также:

Инициативу увековечить память Ирины Поповой на карте Одессы выдвинула Национальная академия наук Украины. Её поддержала историко-топонимическая комиссия при исполнительном комитете Одесского городского совета. Кроме того, большинство участников онлайн-консультаций с общественностью высказались в поддержку переименования.

Переименование в Одессе

Ранее в Одессе также переименовали несколько улиц в честь погибших украинских военных, а парк в центре города назвали в честь украинской поэтессы. В частности, улица Чапаева получила имя Вячеслава Кирилова, а Средняя — Александра Свища. Оба защитника погибли во время обороны Украины.

Кроме того, в Киевском районе объединили улицы Сакко и Архитектора Дмитренко под одним названием — улица Архитектора Дмитренко. Изменения произошли по результатам общественного голосования, которое длилось с 1 мая по 1 июля. В то же время предложение назвать Канатный переулок в честь румынского поэта Михая Эминеску не набрало достаточной поддержки.

Как сообщали Новини.LIVE, улицу Перепечка в Хаджибейском районе Одессы официально переименовали в улицу Композитора Лятошинского. Соответствующее решение принял Одесский городской совет.

Также Новини.LIVE писали, что в микрорайоне Ближние Мельницы в Одессе переименовали одну из улиц. Она получила имя композитора Михаила Вербицкого, автора музыки Государственного гимна Украины.

Одесса декоммунизация Новости Одессы переименования
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации