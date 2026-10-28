Люди гуляют в парке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесский городской совет одобрил новые названия для двух городских объектов. Безымянная зеленая зона в Приморском районе получила название в честь защитников и защитниц неба. А в Киевском районе переименовали переулок, увековечив память известной одесской ученой, которая посвятила десятилетия работе в университете.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

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Сквер Защитников и Защитниц неба

Депутаты Одесского городского совета поддержали решение о присвоении названия безымянной зеленой зоне на углу Фонтанской дороги и улицы Валерия Самофалова в Приморском районе. Отныне это сквер Защитников и защитниц неба.

Площадь новой зеленой зоны составляет 0,9355 га. Таким образом, в городе появился еще один сквер с названием, посвященным украинским защитникам и защитницам.

Переулок Ирины Поповой

Еще одно решение касается Киевского района Одессы. Переулок Молокова переименовали в переулок Ирины Поповой. За это проголосовали депутаты городского совета. Ирина Попова (1931–2008) была известной украинской учёной-философом, доктором философских наук, профессором и общественным деятелем. Более 50 лет она посвятила преподавательской и научной работе в Одесском национальном университете имени И. И. Мечникова. Учёная внесла весомый вклад в развитие украинской социологии. Её учебники до сих пор используют студенты для обучения.

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Инициативу увековечить память Ирины Поповой на карте Одессы выдвинула Национальная академия наук Украины. Её поддержала историко-топонимическая комиссия при исполнительном комитете Одесского городского совета. Кроме того, большинство участников онлайн-консультаций с общественностью высказались в поддержку переименования.

Переименование в Одессе

Ранее в Одессе также переименовали несколько улиц в честь погибших украинских военных, а парк в центре города назвали в честь украинской поэтессы. В частности, улица Чапаева получила имя Вячеслава Кирилова, а Средняя — Александра Свища. Оба защитника погибли во время обороны Украины.

Кроме того, в Киевском районе объединили улицы Сакко и Архитектора Дмитренко под одним названием — улица Архитектора Дмитренко. Изменения произошли по результатам общественного голосования, которое длилось с 1 мая по 1 июля. В то же время предложение назвать Канатный переулок в честь румынского поэта Михая Эминеску не набрало достаточной поддержки.

Как сообщали Новини.LIVE, улицу Перепечка в Хаджибейском районе Одессы официально переименовали в улицу Композитора Лятошинского. Соответствующее решение принял Одесский городской совет.

Также Новини.LIVE писали, что в микрорайоне Ближние Мельницы в Одессе переименовали одну из улиц. Она получила имя композитора Михаила Вербицкого, автора музыки Государственного гимна Украины.